UIA pidió "cuidar el empleo"

Nacionales 03 de mayo de 2020

FOTO ARCHIVO DIEGO COATZ. Director ejecutivo.

BUENOS AIRES, 3 (NA). - La Unión Industrial Argentina (UIA) indicó que la mitad del sector "prácticamente no está trabajando" ante la crisis de la pandemia y pidió "cuidar el empleo" y "mantener la generación de divisas".

"Llevamos cinco semanas en las que muchos sectores están sin trabajar", señaló el director ejecutivo y economista jefe de la entidad, Diego Coatz.

En ese sentido, precisó que "hay un 25 por ciento de la industria que trabaja con muchos problemas, pero cerca de la normalidad; otro 25 que empezó a trabajar lentamente; y un 50 por ciento que prácticamente no está trabajando".

Destacó que "no hay casos de contagio relevantes hacia adentro de los establecimientos industriales porque los protocolos son muy exigentes".

Por ello, Coatz evaluó que "las fábricas se pueden organizar por turnos y con la propia logística de las industrias para evitar usar el transporte en las zonas más complicadas".

"Hay que cuidar el empleo, que se pierda lo menos posible el tejido del trabajo", puntualizó el representante de la UIA, quien pidió "no perder espacios en el comercio exterior porque cuánto más divisas se generan en exportación, con más fortaleza se podrá salir para poner en funcionamiento la economía de vuelta".