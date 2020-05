Gobierno: insistirá con el control de los precios Nacionales 03 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El Gobierno mantendrá el control de precios dada la "delicada" situación generada por la pandemia y en la que "algunos vivos" buscan "lucrar con la necesidad" de la población.

La administración de Alberto Fernández puso en marcha el programa de precios máximos para productos de la canasta básica de alimentos en medio de una disparada de la inflación durante la cuarentena y luego decidió extender su período de vigencia pese al pedido de varias empresas para que se suspendiera.

Así hay un control sobre los artículos de primera necesidad con inspecciones en supermercados y mayoristas, que en algunos casos derivaron en clausuras y multas.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, sostuvo que seguirá ese esquema y argumentó: "Estamos en una situación de emergencia muy delicada. No podemos permitir que algunos vivos lucren con la necesidad".

El funcionario agregó: "Estamos en un momento crítico y necesitamos que estén abastecidos los supermercados".

"Lamentablemente, hay que decir que existe especulación" y admitió que hay "sectores que intentaron subir precios".

"Por suerte, no es la mayoría", remarcó y consideró que ese ajuste al alza "no tiene que ver con costos de producción, sino con afán de lucro desmedido".

Al ser consultado respecto del cierre de algunos supermercados chinos en el Conurbano, evaluó que "no está claro" el motivo por el que sucedió y criticó: "Es un sector al que invitamos desde el primer día a una mesa de negociación y diálogo, pero nunca se sentó".

"Lo que solían hacer en general era dar declaraciones por los diarios y cuando los citábamos al Ministerio, no venían", se quejó.

En tanto, analizó que "se debe evitar que, si hay un problemas de costos, se traslade a precios".

El funcionario anticipó, por otro lado, que "la nafta va a continuar" con el rango de precios actual y remarcó que "hay una crisis tremenda" en ese mercado.