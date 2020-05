“Solicitamos se suspenda el cobro de luz y agua" Locales 03 de mayo de 2020 Redacción Por El concejal Miguel Destéfanis formuló este pedido al gobernador Omar Perotti ante el complejo panorama que se presenta para muchos comerciantes impedidos de llevar a cabo sus actividades en función de cumplir con la cuarentena dispuesta y las restricciones vigentes.

FOTO ARCHIVO MIGUEL DESTEFANIS. El concejal de Cambiemos le realizó una solicitud del gobernador.

El concejal que integra el Bloque de Cambiemos, Miguel Destéfanis, acompañado de sus pares, solicitó al gobernador de la provincia, Omar Perotti, que se suspenda por 90 días del cobro de los servicios de luz y agua a empresas y comercios de la ciudad no catalogados como esenciales. Además requirió que el pago de los consumos o montos mínimos de los servicios ya facturados se difiera en hasta 12 cuotas sin intereses, como así también suprima el concepto de recargo por mora en el pago de todos los impuestos provinciales devengados durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y por 90 días desde el cese del mismo.

“La grave situación económica y social por la que está atravesando nuestro país como consecuencia, entre otros factores, de la cuarentena decretada a raíz de la pandemia del coronavirus – COVID 19, impide a empresas y comercios de la ciudad no catalogados como esenciales realizar sus propias actividades”, manifestó el concejal.

Destéfanis argumentó su pedido señalando que “al no poder los mismos funcionar de manera habitual se ven imposibilitados de obtener ingresos corrientes. Ante esta situación igualmente deben afrontar diversos gastos fijos con la finalidad de no cerrar definitivamente y así poder conservar la fuente de trabajo”, prosiguió manifestando el edil, visiblemente preocupado por la situación de los comercios y las fuentes de trabajo rafaelinas.

Continuó expresando que “la mayoría de los contribuyentes vieron mermados sus ingresos por el cese de la actividad productiva en diversos sectores de la economía. El salario real actual se encuentra desactualizado en relación con el aumento de la inflación. Por lo que ante esta coyuntura la mayoría de los contribuyentes evitan abonar intereses por mora en el pago de tributos, lo que provoca una gran concentración en los locales de cobro en las fechas cercanas a los respectivos vencimientos. Es por eso que a fin de evitar la propagación del coronavirus es necesario evitar por todos los medios posibles el aglutinamiento de personas”.