“Es momento de dejar trabajar a quienes todavía no pueden” Locales 03 de mayo de 2020 Redacción Por El concejal de Cambiemos Leonardo Viotti señaló que “como en Rafaela ya no quedan pacientes con COVID positivo y ya no será calificada como una ciudad con transmisión por conglomerados, el gobierno provincial y el local deben habilitar actividades económicas que todavía no están permitidas”.

FOTO ARCHIVO LEO VIOTTI. El joven concejal sostiene que se deben tomar nuevas decisiones y permitir una mayor reactivación ecnomómica en la ciudad.

En las últimas semanas el Concejo recibió una importante cantidad de notas de monotributistas, profesionales independientes y comerciantes que aún no fueron habilitados para trabajar y esto repercute de manera perjudicial en cada uno de ellos, generando dificultades a la hora de poder afrontar sus compromisos.

Ante esto el concejal Leonardo Viotti plantea que “desde la Coordinación Epidemiológica informaron que en Rafaela ya no quedan casos positivos de COVID-19, todos los pacientes que estaban infectados ya no lo están. Además llevamos 18 días sin aparición de nuevos infectados. Solo quedan 2 rafaelinos positivos, pero que no están en nuestra ciudad, están realizando su recuperación en otras provincias. Ante esta nueva situación, donde nuestra localidad inmediatamente debe dejar de ser calificada como “localidad con contagio por conglomerado” por el Gobierno nacional, debemos tomar nuevas decisiones. Debemos permitir una mayor reactivación económica, sin dejar de proteger la salud”.

“Cuidándonos, con los protocolos necesarios para cada actividad, respetando las medidas de distanciamiento, con el uso obligatorio de tapabocas, desinfectando constantemente las superficies y evitando los grandes conglomerados, es momento de liberar las actividades económicas que todavía no se han liberado, al menos parcialmente.

Muchos rafaelinos están sufriendo grandes problemas económicos, muchas industrias y comercios están en riesgo, miles de familias se encuentran en situación extrema y muchos de ellos necesitan que el Estado les permita comenzar a trabajar en sus actividades!”, manifestó el edil.

Y agregó: “como ciudad estamos mejor preparados por si aparecieran nuevos casos de Coronavirus. Tenemos centros de aislamiento para más de 200 personas; camas críticas, respiradores y muchos más recursos e infraestructura en el hospital; controles en los ingresos por las principales rutas; protocolos desarrollados e implementados en muchos rubros que ya están funcionando. Nuestra situación cambió, supimos aprovechar la cuarentena para cuidarnos y prepararnos.

Esta nueva situación no implica que debamos dejar de respetar la cuarentena, ni relajarnos. Considero que debemos seguir en aislamiento, pero con mayores flexibilizaciones, principalmente con las actividades económicas que todavía no fueron excepcionadas para comenzar a trabajar”.

Viotti explicó que “la semana pasada en el seno del Concejo Municipal, y luego junto al Ejecutivo, analizamos los pedidos de diferentes comerciantes y trabajadores rafaelinos que solicitaban poder volver a sus actividades, muchos de ellos hasta proponían protocolos de acción para cuidar la salud de los trabajadores y los clientes; entre los que estaban los peluqueros, los albañiles y demás rubros de la construcción, estudios contables y jurídicos, profesionales varios de la salud, inmobiliarias, los remiseros, las agencias de turismo, los lavaderos de autos, las empleadas domésticas, los gimnasios, las salas de juegos infantiles, los jardines y guarderías para niños. Aquellas actividades económicas que no implican aglomeración de personas es momento que puedan comenzar a trabajar y para aquellas que sí implica aglomeración de personas el Estado debe brindar opciones alternativas y herramientas de apoyo económico y financiero para evitar que quiebren”.

Finalmente el concejal de Cambiemos dijo de manera enfática que “sin dudas que la guerra contra el Coronavirus no terminó, solo superamos una etapa. Es el momento de permitir una reactivación, al menos parcial, de la actividad comercial, industrial y de servicios, privilegiando en todos los casos la salud. Los comerciantes, los industriales y los prestadores de servicios necesitan trabajar, y miles de familias dependen de eso”.