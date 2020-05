El informe que condena a China Internacionales 03 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

China suprimió o destruyó deliberadamente las pruebas del brote de coronavirus en un "asalto a la transparencia internacional" que costó decenas de miles de vidas, según un dossier elaborado por los gobiernos occidentales sobre el contagio del Covid-19.

El documento de investigación de 15 páginas, obtenido por "The Saturday Telegraph" de Australia y reproducido por "The Daily Mail" de Gran Bretaña, detalló las claves de la negligencia china.

Afirma que ante el "peligro de otros países" el gobierno chino encubrió la noticia del virus silenciando o "desapareciendo" a los médicos que hablaron, destruyendo las pruebas del virus en los laboratorios y negándose a proporcionar muestras vivas a los científicos internacionales que estaban trabajando en una vacuna.

El informe pertenece a la alianza de inteligencia Five Eyes (los Cinco Ojos en español), que integran Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia.

El expediente resalta la existencia de una "negación mortal de la transmisión entre humanos" durante las primeras etapas del brote en Wuhan.