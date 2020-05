Francescoli sobre un posible regreso del "Pipita" Higuaín Deportes 03 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO ¿VUELVE?. / Enzo habló sobre el rumor del regreso del Pipa.

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El manager de River, Enzo Francescoli, aseguró ayer que fueron "sólo rumores" las versiones que hablaban del regreso del delantero Gonzalo "Pipita" Higuían a la entidad "millonaria" y explicó que aún "no hay nada oficial".

"Él decidirá. Hoy quiere respetar el contrato con la Juve y lo veremos más tarde. Sólo eran rumores, no había nada oficial", comentó el uruguayo sobre el posible regreso del delantero de la Juventus a River.

En diálogo con "Tuttojuve.com", un sitio dedicado a la actualidad del club de Turín, Francescoli destacó al "Pipita" Higuaín: "Es un jugador muy importante para nosotros, creció aquí y su padre (Jorge) también jugó en River".

"Obviamente para nosotros es importante que el jugador quiera volver, esperaremos para hablar con él oficialmente en el futuro. Siempre es agradable que un ídolo de River pueda volver a usar nuestra camiseta", sentenció el ídolo "millonario".

El delantero de la "Juve", como otros ex jugadores de River, realizó charlas con los juveniles del club de manera virtual, a los que les contó "su experiencia a los chicos y también su filosofía. Habló de su historia, de su manera de trabajar, de su aventura en River".

Higuaín aún tiene un año más de contrato con la "Vecchia Signora", donde comparte equipo con Paulo Dybala y Cristiano Ronaldo: debido a que no es titular, los medios especulan con que podría irse de la entidad antes de tiempo.