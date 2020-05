Luis Spahn: "Calculo que en julio volvemos a los entrenamientos" Deportes 03 de mayo de 2020 Redacción Por “Las soluciones van a llegar porque el mundo continúa. Se va a ir superando y vamos a recuperar en el mediano plazo el fútbol", señaló el presidente del Tate.

FOTO ARCHIVO SPAHN. / El presidente de Unión se refirió al duro momento.

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El presidente de Unión de Santa Fe, Luis Spahn, señaló que estima que el 1º de julio el elenco "tatengue" estará "volviendo a los entrenamientos", a la vez que barajó que tal vez "en agosto o septiembre" podría volver el fútbol argentino.

"Calculo que 1º de julio estaremos volviendo a los entrenamientos para que en agosto o septiembre tengamos fútbol.

En un mes, los jugadores van a tener un panorama más claro", señaló el mandatario del club de Santa Fe.

Además, Spahn habló acerca de la diferencia de opiniones entre la AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados luego de dar por terminada la temporada y suspender los descensos hasta 2022, lo que originó una gran molestia en los jugadores.

"Las soluciones van a llegar, se va a ir superando todo y vamos a recuperar el fútbol en el mediano plazo", destacó el presidente de Unión en diálogo con el programa Al Fondo de la Red.

Por otro lado, el titular del club santafesino que milita en la Superliga adelantó cómo se encuentran las negociaciones para conseguir un nuevo entrenador que reemplace a Leonardo Madelón, aunque admitió que aún no se realizaron gestiones con ningún técnico para reemplazar al interino Marcelo Mosset.

"No decidimos al técnico, nos ganamos el Quini porque nos evitamos el costo de un sueldo por varios meses. Estábamos esperando que se defina la situación del torneo, los descensos y la cantidad de equipos", expresó el máximo dirigente de Unión.

Finalmente, Spahn manifestó al referirse a diversas situaciones que generó la pandemia de coronavirus: "La gente necesita vivir y respirar, por eso se empieza a soltar porque no se puede estar escondiendo de un virus que nos va a contagiar igual".