El protocolo que están analizando Deportes 03 de mayo de 2020 Redacción Por TENIS

La Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) ha mostrado las pautas y recomendaciones para la práctica del tenis durante la pandemia de coronavirus. En un comunicado remitido a los medios, la ITF ha difundido los pasos a seguir para aquellos países en los que ya se están disputando torneos de exhibición y en los que se van a jugar en el futuro.

Es el caso de Alemania, donde este viernes ha comenzado un torneo con la presencia de jugadores como Dustin Brown, y Estados Unidos, donde en el estado de Florida se juega un campeonato desde hace varias semanas.

Las medidas, entre otras, que recomienda la ITF son las siguientes: los jugadores tienen que permanecer al menos a dos metros del contrario, sin que exista contacto físico, como por ejemplo el saludo post partido, el tradicional apretón de manos, los jugadores se cambiarán de pista por lados diferentes de la red, usarán diferentes juegos de pelotas, marcándolos, y no compartirán el equipamiento. Además, se recomienda solo la disputa de partidos de singles y sin espectadores.

"Con medidas de este tipo intentamos asegurarnos de que el riesgo de la COVID-19 es minimizado y las recomendaciones dejan claro que el riesgo no puede ser eliminado del todo", añadió la ITF.

El tenis mundial se encuentra suspendido hasta, como mínimo, el próximo 13 de julio, a la espera de que esta prórroga se pueda alargar. Torneos como Wimbledon ya se han cancelado, mientras que otros como Roland Garros han sido reubicados en septiembre.



EL PROTOCOLO EN ARGENTINA

La Asociación Argentina de Tenis presentó ante el Ministerio de Turismo y Deportes un Protocolo de Inicio de la Práctica de Tenis, con la intención de proporcionar las guías básicas para la práctica de tenis en el entorno actual de la pandemia global COVID-19, y a través del cual propone una serie de pautas de aplicación antes, durante y después de la actividad deportiva realizada.

“Se sugiere su implantación a todas aquellas personas que estén relacionadas con la práctica del tenis, tanto a nivel recreativo como a nivel profesional, ya sea en clubes sociales y deportivos, canchas privadas o particulares”, plantea el documento presentado ante las autoridades nacionales.

El tenis naturalmente respeta la distancia recomendada por los Organismos de la Salud, se desarrolla mayoritariamente en espacios abiertos y sin roce ni contacto necesario entre quienes lo practican y, además, aporta beneficios positivos para la salud.

Estos son algunos de los puntos salientes: Ingreso y salida de las canchas:

– Se recomienda la limpieza del calzado antes y después de la práctica así como evitar sistemas de cierre con uso de picaportes o pasadores en puertas.

– Obligación del lavado de manos inmediatamente antes y después de la actividad.

– Desinfección del material personal de juego y de cualquier otro material auxiliar (bancos, sillas, etc).

– Uso individual y personal de alcohol en gel durante práctica.

Clase de tenis esencial:

– Edades: Rigen en la práctica las disposiciones y recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación con respecto a las edades vulnerables.

– Tiempo: El turno de asignación de cancha será de 60 minutos. El tiempo de juego será de 45 minutos, destinando un período de 15 minutos a higienizar la cancha y el material utilizado.

– Horario: Cada Institución establecerá su política de apertura y cierre, así como la distribución horaria bajo criterio de evitar superposición de turnos y aglomeración de personas.

– Equipamiento: Se recomienda el ingreso con la menor cantidad de elementos posibles e identificar la zona donde pueden dejar dichos elementos. Se desalienta el uso de muñequeras.

– Pelotas: Se recomienda limitar el uso excesivo de pelotas así como el material didáctico. Se recomienda identificar las pelotas con una marca distintiva. Práctica entre dos jugadores/as:

– Sólo estará permitida la modalidad en formato single.

– Utilizar un máximo de seis pelotas preferentemente nuevas, o en su defecto, previamente desinfectadas.

– Cada jugador tocará con sus manos únicamente las tres pelotas identificadas con una marca propia.

– El ingreso a la cancha deberá realizarse de a un jugador por vez manteniendo el distanciamiento correspondiente, cada jugador deberá ubicarse en extremos opuestos de la cancha para dejar sus pertenencias.

– Se recomienda realizar peloteos desde el fondo de cancha, evitando aproximarse a la red.

– Evitar los cambios de lado.