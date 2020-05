Revés judicial en EE.UU. Deportes 03 de mayo de 2020 Redacción Por FUTBOL FEMENINO

Las jugadoras de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos sufrieron un duro revés judicial en el marco de la demanda que iniciaron contra la Federación de su país por discriminación salarial respecto del equipo masculino.

Las campeonas del mundo reclaman el pago igualitario y también las mismas condiciones de trabajo que sus colegas varones. Este viernes, el juez federal de California Gary Klausner falló a favor de la Federación (US Soccer) en la mayoría de los puntos denunciados por las jugadoras.

En cuanto a la discriminación salarial, argumentó que “no se ha demostrado que a las jugadoras de la selección femenina se les pague menos que a los jugadores del equipo masculino”. Tras relevar los números percibidos por ambos conjuntos en los últimos cuatro años, el juez concluyó que la diferencia en la estructura de pagos eran producto de arreglos que habían hecho las jugadoras con el sindicato que las nuclea. Adujo que ellas optaron por acuerdos que las privaron de obtener mejores ingresos y bonos por productividad.

Otro de los puntos que reclamaron las jugadoras fueron las condiciones de trabajo. Cabe destacar que en Estados Unidos existe una legislación denominada Título VII,que garantiza el acceso igualitario a la práctica deportiva tanto para varones como mujeres. En ese marco, la campeonas del mundo denunciaron que la Federación las hizo disputar más partidos en canchas de césped artificial que al seleccionado masculino. En ese punto, el juez también avaló las explicaciones de US Soccer y falló que no hubo un trato discriminatorio.

Sin embargo, el magistrado dejó sin resolver los ítems respecto de la discriminación en cuanto a vuelos, hoteles, entrenamientos y atención médico.

Una vez conocido el fallo, las referentes de la selección femenina hicieron sus respectivos descargos en las redes sociales. “Nunca dejaremos de pelear por la igualdad”, escribió la capitana Megan Rapinoe en su cuenta de Twitter.

Las representantes legales de las jugadoras anticiparon que apelarán el fallo del juez de California y que seguirán adelante con la demanda que había sido presentada originalmente el 8 de marzo de 2019, en el marco del Día Internacional de la Mujer.