Recomendaciones para disponer elementos de protección personal utilizados en las empresas Locales 03 de mayo de 2020

La Municipalidad de Rafaela brinda una serie de recomendaciones para disponer los elementos de protección utilizados en las empresas para la protección del personal. En primer lugar, se debe colocar un cesto exclusivo, preferiblemente con tapa y pedal de apertura, con una bolsa negra para disponer el material descartable. Es importante no mezclar este tipo de residuos con los demás que se generen.

Cuando la bolsa se encuentre llena, se deberá atar correctamente e identificar con un cartel o calcomanía que se trata del material descartable sanitario. Después, se debe rociar la bolsa con alcohol o lavandina diluida.

Si los residuos se envían al Complejo Ambiental, las bolsas de residuos de los elementos de protección personal deben colocarse junto con las bolsas de los no recuperables y biodegradables.

En el caso de que los residuos se dispongan con el servicio de recolección domiciliaria, las bolsas deben depositarse en el canasto los días martes, miércoles, viernes y domingo, en el horario de 20 a 21.

Cabe aclarar que este protocolo no corresponde a los centros de salud o instituciones que generen residuos patológicos, que deben seguir otro protocolo.