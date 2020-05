"Jaque mate a la cuarentena"

El ajedrez es el único deporte al que le cayó bien el aislamiento del coronavirus, desde el inicio de la cuarentena el juego ciencia hace furor en las redes. A nivel mundial se juegan decenas de millones de partidas diarias, los números varían según las fuentes, los más optimistas calculan que pueden ser hasta 200 millones.

Lo cierto es que las principales plataformas, las más utilizadas, como lo son Chess.com, Lichess.org y Chessbase.com tuvieron en los dos últimos meses un crecimiento el cual tenían previsto para el próximo decenio. Además estos sitios web o aplicaciones están preparadas como método de capacitación y aprendizaje. También permite que jugadores principiantes, de mediano o buen nivel puedan jugar contra los mejores.

El mismo campeón mundial, el noruego Magnus Carlsen declaró: “Este es un momento histórico para el ajedrez, y dado que es posible jugarlo por Internet, nosotros los jugadores profesionales tenemos la oportunidad de acercarlo a todos los aficionados del mundo que necesitan de una distracción en momentos en los que no hay competencia deportiva en vivo en ninguna parte”.

Rafaela no está ajena a esta movida. Con la organización del Arbitro FIDE Lisandro Ercole y con la colaboración de muchos jugadores de esta ciudad y de localidades vecinas se jugó un Torneo Santafesino por equipos, de manera virtual en la plataforma Lichess.org.

La competencia junto a 10 equipos, cada uno contaba con 10 titulares y hasta 5 suplentes. Dando un total de 127 jugadores, sin discriminación de edad, sexo o nivel. Participaron ajedrecistas de las localidades de Ceres, Sunchales, Humberto 1°, Reconquista, La Gallareta, Malabrigo, San Justo, Videla, Santa Fe, Santo Tome, Esperanza, Rosario y Rafaela.

De nuestra ciudad jugaron 40 jugadores. El sistema de juego fue Round Robin (todos contra todos) a 9 rondas donde se jugó una ronda por día con un ritmo de juego de 15 minutos + 5 segundos de incremento por jugada.



LA ESPAÑOLA EN SEGUNDO Y CUARTO LUGAR

Se consagró campeón de manera invicta ganando todos sus match KUSTURICA BOYS este equipo fue representado por jugadores de Esperanza y Santa Fe, escoltado por SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RAFAELA (capitaneado por el entusiasta jugador y dirigente Mariano Delgado). El tercer lugar fue ocupado por PEON ENVENENADO con la mayoría de jugadores oriundos de Humberto 1° y en el cuarto lugar el otro representativo de la Sociedad Española de Rafaela, denominado ALFIL NEGRO.

Los elencos de la entidad de Avenida Mitre se conformaron así:

Sociedad Española de Rafaela: Carlos Díaz, Daniel Dickau, Martin Barberís , Mariano Delgado, Danilo Galizzi , Matías Barco, Juan Manuel Granero, Lucas Sánchez , Jonatan Bar, Alejandro Brasca, Gabriel Schneller.

Alfil Negro: Gustavo Laorden, Pablo Ferreyra, Cristian Forni, Leonardo Moroni, Javier Perret, Herminio Calamari, Matías Franza, Alejandro Barbero, Santiago Ferrato, Franco Ghiberto, Claudio Calderón.

Se destacaron como mejores tableros los siguientes jugadores: 1° Tablero: Raviolo Ignacio (Piezas Radioactivas); 2° Tablero: Fontanini Jorge (Kusturica Boys); 3° Tablero: Schmidt Tomás (Piezas Radioactivas); 4° Tablero: Moroni Leonardo (Alfil Negro); 5° Tablero: Hevia Gerónimo (Peón Envenenado); 6° Tablero: Nardin Igor (Juventud Malabrigo); 7° Tablero: Masjoan Pablo (Atlético Rafaela); 8° Tablero: Sanchez Peretti Guillermo (Peón Envenenado); 9° Tablero: Raviolo Sebastián (Piezas Radioactivas); 10° Tablero: Blanco Sebastián (Kusturica Boys).

Al margen de este evento en nuestra ciudad y región se juega casi todas las noches un torneo que reúne de manera virtual mínimamente 40 jugadores y se realizan cada tres días torneos infantiles con hasta 60 niños/as de 6 a 15 años.

El juego de los trebejos, en esta medida de cuidado, sin dudas está aprovechando la oportunidad ya que volvieron muchos ex jugadores que por distintas razones (trabajo, estudios, obligaciones, etc) lo habían dejado de lado, además es una actividad que se puede practicar desde los cinco años con solo sentarse frente a una PC, celular o tablet.