Fue cancelada la Copa Santa Fe
03 de mayo de 2020

FOTO BASQUET ATLETICO GRAN CAMPAÑA./ La Crema hizo una muy buena fase regular.

La Comisión Directiva de la Federación de Básquet de la Provincia de Santa Fe comunica que se reunió en forma extraordinaria en fecha 28 de abril a través del sistema de video conferencias Zoom, a fin de tratar varios temas, entre los cuales se encuentra la resolución a adoptar respecto a los campeonatos que organiza.

Informa que como consecuencia de la fuerza mayor imperante en el país por la emergencia sanitaria que es de público conocimiento, y en consonancia con lo dispuesto por el gobierno nacional y provincial en cuanto a prorrogar el periodo de aislamiento en prevención del contagio del (covid-19) Coronavirus, la Comisión Directiva de la FBPSF, por el voto unánime de los integrantes comunicados. Resuelve:

1°) Dar por finalizado el Campeonato denominado Liga Provincial de Mayores Masculino “Copa Santa Fe”.

2°) En relación a los campeonatos interasociaciones de las distintas categorías que a la fecha de la reunión de la Comisión Directiva debían haberse realizado y por los motivos expuestos no se concretaron, no se realizarán en este año calendario.

3°) En relación a los campeonatos interasociaciones de las distintas categorías, que a la fecha de la reunión de la Comisión Directiva están pendientes de realización, la disputa de estos quedará sujeta a la evolución de las resoluciones emanadas de las autoridades Nacionales y Provinciales, respecto a la emergencia sanitaria.

4°) Respecto a las competencias de clubes categorías formativas masculinos y mayores femeninos su disputa quedará sujeta a la evolución de las resoluciones emanadas de las autoridades Nacionales y Provinciales, respecto a la emergencia sanitaria.

Respecto de la Liga Provincial, recordemos que solamente se disputó la fase regular y en el momento de la suspensión debían comenzar los play offs. En esa instancia, Atlético de Rafaela debía enfrentar a Alma Juniors de Esperanza por los octavos de final.



SIN ASCENSO

Como la CABB determinó la suspensión del Federal sin ascenso ni descenso, la Federación Santafesina no efectuó ninguna resolución en cuanto a lo que por reglamento determinaba la Copa Santa Fe, es decir un ascenso al Federal, al surgir una laguna reglamentaria en tal sentido. No obstante, hoy es totalmente incierto el panorama de los clubes de nuestra provincia que podrán jugar el próximo Federal, si es posible tras solucionar la emergencia sanitaria, allá por octubre. De todos modos, al haber sido segundo en la fase regular (en la tabla general, ya que en su zona había obtenido el primer puesto), Atlético de Rafaela podría quedar bien parado ante eventuales deserciones. Pero en estos momentos son meras especulaciones.