No pudo ser para Pichot Deportes 03 de mayo de 2020 Redacción Por WORLD RUGBY, ELECCIONES

FOTO NA REÑIDA ELECCION./ El argentino perdió ajustadamente ante Beaumont.

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El argentino Agustín Pichot quedó cerca de la posibilidad de ser elegido presidente de la World Rugby, tras perder por estrecho margen ante el reelegido Bill Beaumont, quien continuará al frente de la entidad por otro período de cuatro año.

Tras conocerse el resultado, el ex Puma escribió en su cuenta oficial de Twitter: "Felicitaciones Bill!!! No se dio. Gracias a todos!!!! De corazón". Beaumont, de 68 años y quien hizo campaña con la promesa de abrir el deporte, recibió 28 de los 51 votos para superar a Pichot, de 45, quien tenía en sus planes modernizar el cuerpo.

"Me siento honrado de aceptar una vez más el mandato del Consejo Mundial de Rugby para servir como Presidente de la federación internacional y quisiera agradecer a mis colegas de la unión y regionales, miembros de la familia global del rugby y, por supuesto, a mi familia por su pleno apoyo", manifestó el británico en un comunicado publicado por World Rugby.

En el escrito, el mandatario le agradeció al ex rugbier argentino "por su amistad y apoyo" durante los cuatro últimos años, a la vez que lo definió como "un apasionado del deporte". "Quiero agradecerle a Gus (Pichot) por su amistad y apoyo durante los últimos cuatro años. Aunque nos enfrentamos en esta campaña, estuvimos alineados de muchas maneras y le guardo el mayor respeto. Gus es un apasionado del deporte y su contribución fue muy significativa", expresó.

Según el comunicado oficial, el resultado fue 28 votos para Beaumont frente a 23 de Pichot y el anuncio de los resultados se adelantó desde la fecha original del 12 de mayo debido a la fluidez del proceso de votación, que se hizo de manera virtual, debido a la pandemia de coronavirus.

En cuanto a las votaciones se supo que Inglaterra, Gales, Francia, Italia, Canadá y Europa hicieron pública su preferencia por Beaumont y Pichot contó con el aval de Argentina, Nueva Zelanda, Australia, Sudamérica, Asia y Uruguay, mientras que los votos restantes no se dieron a conocer.

La distribución de los 51 votos se dio de la siguiente manera.

– Los países del Seis Naciones (Inglaterra, Francia, Italia, Gales, Irlanda y Escocia) y los cuatro del Rugby Championship (Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia) suman 3 votos cada uno.

– Las seis uniones continentales (Europa, Oceanía, África, Asia, Norteamérica y Sudamérica) cuentan con 2 votos cada uno, al igual que Japón. Con ellos se suman 14 votos más.

– Y los países de Tier 2 (Georgia, Rumania, Fiji, Samoa, Canadá, Estados Unidos y Uruguay) tiene 1 (uno) para completar el total de 51.