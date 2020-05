Siete sagas imperdibles para ver en cuarentena y dónde encontrarlas Información General 03 de mayo de 2020 Redacción Por Desde “El señor de los anillos” hasta “El Padrino” pasando por “Toy Story” y “Harry Potter”, las ficciones más diversas que podés encontrar en las distintas plataformas.

Por María Capelo



Muchas veces nos lamentamos no tener más tiempo libre para poder ver todas las películas que forman parte de nuestras sagas favoritas. Sin embargo la cuarentena la permite a muchos contar ahora con un tiempo extra en casa para cumplir con ese deseo. Algunas de estas ficciones resultan muy difíciles de seguir -salvo para los súper fanáticos- por la cantidad de continuaciones y spin off que surgen y se suceden unos tras otros. Aquí te acercamos una guía que te permite encontrarlas para que no pierdas la continuidad de tus historias preferidas.



El señor de los anillos

La tres películas basadas en las novelas de J.R.R. Tolkien están disponibles en Netflix. La saga que llevó al cine Peter Jackson con un elenco de lujo entre los que se encontraban Viggo Mortensen, Elijah Wood,Liv Tyler, Orlando Bloom, Ian McKellen entre otros se rodó en forma consecutiva-es decir las tre películas juntas-en Nueva Zelanda, desde octubre de 1999 a diciembre del 2000. Las películas las encontrás bajo los nombres de La comunidad del anillo (2001), Las dos torres (2002) y El regreso del rey (2003).



Toy Story

¿Qué mejor momento para revivir una de las mejores sagas infantiles con nuestros hijos? Es sin dudas uno de los films que pueden ver tanto padres como niños y disfrutarlo desde diferentes aspectos. Las tres películas ( la cuarta estrenada en 2019 todavía no se encuentra disponible) que le daban vida, voz y sentimientos a los juguetes las tenes disponibles en Flow. Sumate a la magia de Pixar y conectate con tus emociones.



El Padrino

“I believe in America”, así comienza la primera película de El Padrino allá por 1972, ¿Alguien duda que es la mejor saga de todos los tiempos? La creación de Francis Ford Coppola está completa en Netflix y, claramente es un muy momento para volverla a ver o “iniciar” a nuestros retoños en esta trilogía. Con apenas 32 años, Coppola filmaba su obra de arte cumbre que terminó de llevar al estrellato a Al Pacino, Robert De Niro, Diane Keaton. Un “must” que no podés pasar esta cuarentena sin haberla visto.



Harry Potter

La saga interminable de películas del niño mago Harry Potter la tenés disponible en Flow (la saga entera está en alquiler, algunas películas de manera gratuita). J.K.Rowling es la creadora de esta historia que tuvo 8 películas: Harry Potter y la piedra filosofal (2001), Harry Potter y la cámara secreta (2002), Harry Potter y el prisionero de Azkaban (2004), Harry Potter y el cáliz de fuego (2005), Harry Potter y la Orden del Fénix (2007), Harry Potter y el misterio del príncipe (2009), Harry Potter y las reliquias de la Muerte: parte 1 (2010), Harry Potter y las reliquias de la Muerte: parte 2 (2011). Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint iniciaron sus carreras en esta saga y continúan hoy siendo exitosos actores. Una saga imperdible para ver con los más pequeños de la casa.



Cloverfield

Producida por J.J. Abrahams, creador de la productora Bad Robot y de la gran serie Lost, Cloverfield se estrenó en 2008. Digna del cine catástrofe con una mezcla de ciencia ficción y terror, esta historia cuenta con 3 películas. Las dos primeras de la trilogía Monstruo y Avenida Cloverfield Lane están disponibles en Flow mientras que la tercera The cloverfield paradox está en Netflix. Para los amantes de las películas catastróficas.



Volver al futuro

Mirar clásicos siempre hace bien, y acercar a nuestros hijos a este de los años 80 termina siendo una maravilla. Las tres películas de Volver al futuro están disponibles en Flow para que vuelvas a mirarlas y recuerdes cómo era la vida de Marty McFly y su viaje al pasado para modificar su presente. Una de las películas que nos hace bien en esta época de desazón.



El código Da Vinci

Tres películas conforman esta saga basada en los libros de Dan Brown. Protagonizadas por Tom Hanks como Robert Langdon, esta historia que cuenta la búsqueda del Santo Grial, las podés encontrar en dos plataformas. Las primeras El código Da Vinci y Ángeles y demonios en Flow mientras que Infierno está en Netflix. Su estreno generó mucha polémica por algunas reversiones de personajes bíblicos que generaron mucha antipatía entre los fieles más ortodoxos.