En el marco de la libertad Suplemento Economía 03 de mayo de 2020 Por Guillermo Briggiler INGRESO UNIVERSAL DE CIUDADANO

Esta pandemia nos está mostrando que debemos rever nuestro sistema económico y entre las muchas cosas que deben cambiar está nuestro regresivo sistema impositivo actual, que perjudica a los más necesitados y ahoga a quienes desean progresar, sin incentivar el ahorro y la inversión. Pero también es necesario que reveamos el sistema de seguridad social del país, jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares, Asignación por hijo y muchos otros.

La propuesta es un Ingreso Universal por Ciudadano, sin condiciones y con libertad para que trabaje y comercie si lo desea.

Este ingreso consiste en que todos los ciudadanos reciben, por su condición de ciudadano, una suma de dinero sin condiciones y regularmente, que le permita cubrir sus necesidades básicas.

Antes de que dejen de leer quienes tienen la valentía de seguir las ideas de la libertad, les aseguro que este sistema nos libera del yugo del puntero político, el amigo en el gobierno y el favor. Esto porque se trata simplemente de un ingreso para todos, absolutamente todos, por ser ciudadanos del país y sin ningún condicionamiento. A la vez que bancariza a la totalidad de la población, aumentando la capacidad del sistema financiero para prestar y atender la demanda crediticia que genera inversión.

El mismo deberá ser inembargable e imprescriptible, pudiendo quien lo recibe tener otra fuente de ingresos, trabajo, empleo, emprendimiento, empresa, negocio o lo que sea que lo complemente o multiplique. A la vez que deberá garantizarse la libertad económica para que los individuos puedan prosperar sin estancarse en el Ingreso Universal, el que será de subsistencia, para cubrir sus necesidades básicas.

El tener este ingreso, sin condicionamientos, permite al emprendedor, realizar todos los proyectos que desee, sean económicos o no, se vuelvan rentables en el futuro o no lo logren. Imaginen todas las nuevas usinas de proyectos económicos que generen empleo pueden ver la luz, a de esta manera, así como todas las obras culturales o de las artes que podrán crearse y que hoy no pueden nacer. Imaginen cuantos artistas ocultos podemos tener trabajando en financieras, fábricas o heladerías.

Es aquí donde salen dos preguntas: ¿Cómo se financia? Y ¿Porque tengo yo que pagar por esto? La respuesta es una sola, ya está financiado y ya estás pagando por ello.

Todos los ciudadanos del país están percibiendo fondos del Estado, de diferentes maneras, enuncio algunos solo para que, quien este leyendo, se incluya dentro del mismo, Jubilaciones, Pensiones, Asignación Universal por Hijo, otras asignaciones, Asignaciones Familiares, Deducciones del Impuesto a las Ganancias (por persona humana), entre otras. Por lo expuesto podemos concluir que todos se están beneficiando con ingresos del Estado y no necesariamente deben crearse nuevos impuestos, aunque sobre esto último, la matriz impositiva argentina debe cambiarse por generar recesión e impedir el crecimiento.

El Ingreso Universal, No debe ser un sistema de redistribución de renta, ni llevarnos hacia fracasados sistemas socialistas, por el contrario, debe ser el camino a una sociedad más justa y más libre, ya que este Ingreso Universal, dará libertad a todos los ciudadanos, mejorará los salarios de los trabajos menos deseados, dará mejores condiciones de negociación a los que comercian con su fuerza laboral, a la vez que podrán conversarse nuevos sistemas de indemnización por despidos que hagan que el empresariado desee contratar más personal, y todo esto, sin necesidad de regresivos impuestos u otros que atenten contra la inversión y el crecimiento. Además, es un sistema que no puede financiarse con emisión, ya que, de hacerlo de esa manera, se generaría inflación hasta licuar el valor del ingreso.

Hay un camino que junta la libertad individual, el libre comercio y el desarrollo inclusivo, debemos trabajar para que se realicen los cambios que nos lleven a un país y una economía más inclusiva, la que solo puede lograrse con inteligencia y crecimiento económico.

#BuenaSaludFinanciera #HaciendoNuevoTodo @ElcontadorB @GuilleBriggiler