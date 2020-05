Shock en la demanda de smartphones Suplemento Economía 03 de mayo de 2020 Redacción Por Aunque la pandemia del Covid-19 llevó a la compañía Apple a cerrar sus fábricas de teléfonos inteligentes en China a principios de este año, pudo reabrirlas y volver a la producción con normalidad.

APPLE. La sede de la empresa en la Quinta Avenida de Nueva York.

Los efectos económicos del coronavirus también se hacen notar en las empresas más importantes del mundo.

Durante los primeros tres meses de 2020, las ventas de iPhone disminuyeron un 7% en comparación con el mismo período del año pasado.

En ese marco, los iPhones se convirtieron en la categoría más afectada de dispositivos Apple, por encima de iPads y computadoras Mac, según una publicación de Quartz.

Si bien la caída en las ventas de iPhone implicó una pérdida de ingresos de apenas 1% respecto a los resultados del mismo trimestre del año anterior, las proyecciones de la compañía para este trimestre se situaban en unos ingresos de USD 63.000 millones, que finalmente fueron USD 58.300 millones.

En ese marco, de los diez principales fabricantes de teléfonos inteligentes en el mundo, todos menos uno enfrentaron una caída significativa en las ventas a principios de 2020, según datos de la firma de investigación tecnológica Omdia.

Samsung y LG informaron caídas en las ventas de teléfonos inteligentes en los reportes de ganancias y ambas compañías dijeron que esperan que las ventas sigan cayendo.

No obstante, la caída en las ventas de teléfonos inteligentes no solo puede explicarse por la crisis que conlleva el Covid-19.

Si bien Apple cerró sus locales minoristas en todo el mundo debido a la pandemia (solo recientemente reabrió tiendas en China y Corea del Sur), las ventas en línea de otros artículos se dispararon. Aunque la pandemia llevó a la compañía a cerrar sus fábricas de teléfonos inteligentes en China a principios de este año, pudo reabrirlas y volver a la producción con normalidad.

Sin embargo, la demanda no se redujo para todos los productos tecnológicos. NPD Group informó que las ventas de televisores, computadoras portátiles y monitores se dispararon en los EE.UU. justo cuando entraron en vigencia los pedidos de los gobiernos para quedarse en cuarentena.

En ese marco, se compraron más de 1.1 millones de televisores de pantalla plana durante la semana que terminó el 18 de abril, el mayor volumen fuera de las vacaciones.

Según la publicación de Quartz, el shock de demanda del primer trimestre de 2020 es la extensión de una caída a largo plazo en las ventas mundiales de teléfonos inteligentes.

Al mismo tiempo, indicó que las mismas características que hicieron que muchos teléfonos premium fueran atractivos como la resistencia al agua y al polvo, el alto rendimiento de la batería y la pantalla inastillable, probablemente eviten que los propietarios sientan que necesitan comprar un teléfono nuevo.

Asimismo, los auriculares se volvieron más caros y son de mayor calidad, lo que lleva a los consumidores a conservarlos por más tiempo.

No obstante, Apple tiene en su negocio más que una línea de teléfonos celulares. Cada vez más personas compran relojes Apple y se suscriben a servicios como Apple Music e iCloud.

La división de servicios, que incluye Apple TV +, Apple Pay, los ingresos de App Store, iCloud, Apple Arcade y Apple Care, tuvo un crecimiento del 17% en comparación con el año pasado.

Mientras tanto, la categoría de hogar y accesorios generó un récord de USD 10.000 millones, un aumento del 37% año tras año ayudado por las ventas récord de AirPods y Apple Watch.

En general, Apple reportó ingresos de USD 58.300 millones para el trimestre, un aumento del 1% respecto al año pasado, pero sus ganancias, en cambio, cayeron a USD 11,2 mil millones, una disminución del 2%. (Fuente: Infobae).