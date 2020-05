Joyas de Buenos Aires Información General 03 de mayo de 2020 Por Pepe Marquínez (Sunchales) Leer mas ...

En artículos anteriores hice referencia a distintos edificios importantes ubicados en la ciudad de Buenos Aires.

Me referí a aquellos que componían el estilo Art Nouveau o el Art Decó. Dentro de los primeros, algunos de ellos contaron con la intervención del patriarca de Art Nouveau porteño: el italiano Virginio Colombo. Es interesante ver un edificio ubicado en Sarmiento 1376, obra encargada por la Societa Unione Operai Italiani, obra del mencionado Colombo.

“El vibrante espíritu bohemio que floreció en los cafés y las milongas de la inquieta Buenos Aires de principios del siglo 20 sigue silenciosamente vivo, sobrevive encapsulado en la fachada de antiguos y exquisitas edificios, en viejas joyas, trasnochados faroles y en antiquísimos muebles. Viven en todo aquello creado en la primera mitad del siglo 20, siguiendo el estilo y la filosofía Art Nouveau que reinó en aquella época de oro porteña” (1). Hoy me voy a referir a otras joyas de la arquitectura de Buenos Aires.

Edificio Otto Wulff (1912): se encuentra ubicado en Belgrano y Perú y realmente vale la pena visitarlo. Es importante destacar los ocho atlantes que sostienen la imaginación del arquitecto al edificio. Fue obra del danés Morten Ronnow por encargo del empresario maderero Otto Wulff. Su fachada es una belleza. Este edificio es la obra más trascendente que hizo el arquitecto Ronnow en la ciudad de Buenos Aires. Los atlantes fueron obra de un artista de la época Franz Metzner. En los mismos están representados los oficios, a saber: un herrero, el cortador de piedra, un ingeniero, un arquitecto, un aprendiz, un maestro de la cantera y un metalúrgico. El Edifico Otto Wulff fue construido sobre el terreno que ocupaba la casa de la virreina, es decir, el fundo tenía un valor histórico relevante. Contrariamente a la fachada, el interior del edificio guarda un nivel de austeridad notorio.

Casa Calise: edifico emblemático del Art Nouveau porteño data de 1911 y cuenta con unas 35 esculturas de propias de tal estilo. Se ve en ella un hombre y una mujer mirándose, y también se nota la presencia de querubines regordetes y sin alas, recostados. Casa Calise esta ubicada en Balvanera y hace poco el edificio fue restaurado con el patrocinio de la Asociación Art Nouveau de Buenos Aires y el dinero fue aportado por tres empresas, amparada por la ley de mecenazgo.

Casa Calise fue diseñada por el arquitecto italiano Virginio Colombo (1885-1927) quien es autor además, de la Casa de los pavos reales y del edifico de Sarmiento 1376 perteneciente a la Societa Unione Operai Italiani y a la cual me referí mas arriba, Lamentablemente el edificio de calle Sarmiento se encuentra en ruinas.

Fue encargada por la familia Calise dueña de viñedos de Mendoza y es por eso que lleva esa denominación, y de ahí los racimos de uva que decoran su fachada. La ubicación es Hipólito Irigoyen 2562.

El Palacio del Diario Crítica: esta ubicado en Avenida de Mayo 1333 y fue inaugurado en 1927 para el mismo diario fundado por Natalio Botana. Los autores de este edificio fueron los hermanos y arquitectos húngaros Jorge y Andrés Kalnay. Se considera un emblema del Art Decó dada la geometrización del diseño. El edificio se convirtió en sede policial una vez que desapareciera el mencionado diario. El Art Decó se distingue por sus rasgos geométricos, también se lo conoce a este estilo como el de post-guerra, al contrario de lo que sucede con el Art Nouveau que es considerado estilo pre-guerra. El edificio del Diario Critica muestra una austeridad en los rasgos de su fachada, propio de la época en que se estaba viviendo (post- guerra), referido a la primera guerra mundial. Es destacable su bellísimo balcón.

Edificio Grand Splendid: ubicado en Avenida Santa Fe 1860, es un ícono del Art Nouveau porteño, fue iniciativa del austríaco Max Gluckmann y de los arquitectos Pero y Torres Armengol, fue inaugurado en 1919 y hasta 1926 cobijo actividades sociales y artísticas, fecha en la que se convierte en una sala de cine. En la década del sesenta fue adquirido para adaptarlo y competir con las salas más exitosas de la Calle Corrientes. Hoy funciona la librería el Ateneo.

