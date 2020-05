La solidaridad también se contagia Locales 03 de mayo de 2020 Redacción Por En menos de tres semanas, la iniciativa de un grupo de jóvenes rafaelinos bautizada como Marea Solidaria recaudó productos alimenticios y de limpieza por un valor superior al millón de pesos, los que se entregaron a casi una decena de comedores y copas de leche. Si bien nació como una modesta colecta entre amigos y conocidos con ganas de ayudar en tiempos de pandemia, cuarentena y crisis, afortunadamente encontró cientos de voluntades que desbordó las expectativas del comienzo.

FOTOS MARIO LIOTTA SOLIDARIDAD EN ACCION. El momento de la entrega en Rellenitos de Amor de barrio Güemes. LOGISTICA. La iniciativa necesitó del aporte de muchos corazones solidarios y entusiasmo para distribuir la mercadería.

Solo una chispa fue suficiente para encender una gran corriente solidaria en Rafaela, una ola que inesperadamente creció sin parar hasta requerir un esfuerzo logístico de magnitud para entregar las donaciones recibidas. Un sábado, hace tres semanas, Agustín leía un artículo del diario La Nación que abordaba los detalles de la campaña "Seamos Uno" con el que instituciones religiosas, de la sociedad civil, asociaciones empresarias y otras organizaciones se proponían una acción colectiva para ayudar con una caja de alimentos a familias del Conurbano bonaerense. ¿Por qué no hacer algo similar en Rafaela? se preguntó. Y compartió su idea con su novia y sus amigos. Todos, con ganas de ayudar, se engancharon y comenzaron a organizar. "Sentíamos que podíamos hacerlo, que teníamos que animarnos a dar el primer paso y que no queríamos quedarnos con los brazos cruzados", dijo ayer Agustín en diálogo con LA OPINION.

Así se conformó el equipo integrado por el propio Agustín junto a su hermana Emi, Xavi, Flo, Edu y Joti.

Primero encontraron un nombre: "Marea Solidaria Rafaela". Inicialmente plantearon convocar a las familias, los amigos y los conocidos. Pensaron que si 50 personas o un poco más se sumaban estarían satisfechos. "Si juntamos 100 mil pesos será un éxito", dijeron en voz alta. Pero del boca en boca pensado para comunicar la propuesta pasó a las redes sociales -con la ayuda de Pablo en el diseño-, la marea solidaria comenzó un efecto contagio arrollador. "Holaaa!! Queremos invitarte a que te sumes a esta #mareasolidaria. Nuestro propósito es juntar fondos para realizar una compra consolidada de productos alimenticios y elementos de limpieza a un mayorista de la ciudad, para luego repartirlos en los barrios, comedores y merenderos más necesitados de la ciudad" rezaba la consigna de la colecta.

También definieron destinar el fruto de las donaciones a Merendero Creciendo con Amor, Hogar Simeón, "Barrio Esperanza" (asentamiento que se encuentra muy cerca del 2 de Abril) y a los comedores de las escuelas "Paul Harris" y "Peralta Pino".

El formato que idearon en un primer momento desde Marea Solidaria fue la venta de Combos de productos por valores de $2.500, $5.000 y $10.000, sugiriendo que familias reúnan ese valor total de dinero, o grupos de amigo o compañeros de trabajo, incluso empresas. Posteriormente se agregó el "Entramado", destinado a quienes no estaban en condiciones de completar el dinero necesario para un combo pero no querían quedarse afuera de la campaña. Así, los organizadores pedían un "aporte individual" y luego "nosotros lo unimos con el aporte de otras personas hasta llegar al combo de $2500".

"A lo largo de tres semanas encontramos a mucha gente con enormes ganas de colaborar. El formato de los combos surgió con el objetivo de generar más compromiso de la gente. Es decir que no buscábamos que alguien nos entregue 1.000 pesos y se olvide sino que se integre a la colecta buscando sus propios socios para reunir el dinero suficiente para adquirir un combo. Intentamos que los grupos de amigos, familiares, vecinos y compañeros de trabajo se sumen no para tener un simple gesto de caridad sino con algo más, con ese efecto contagio que mejora los resultados. Buscamos generar empatía con quienes necesitan una mano. Muchos difundieron la idea, otros nos donaron dinero y muchos nos dedicaron tiempo valioso. Todo fue muy útil", explicó Agustín con esa sensación de tarea cumplida.

Esta semana el movimiento solidario publicó un agradecimiento por la respuesta de los rafaelinos y anunciaron que, por el volumen de la recaudación, los destinatarios serían más que los cinco previstos cuando todo empezó. "Entre combo y combo, nos fuimos entramando, y logramos que la marea suba y genere resultados inmensurables. GRACIAS nuevamente, porque tu gota hizo que hoy lleguemos a más de $400.000 recaudados y que los centros de donación sean más de los 5 pensados. Gracias a los colaboradores, a los diseñadores que hicieron este trabajo de forma voluntaria, a las empresas Arcor, Ilolay y Quilmes, que se sumaron con mercadería, a todos los que hicieron el esfuerzo económico para comprar un #ComboSolidario, y a vos que te sumaste a la campaña ayudando a difundirla", comunicaron en redes sociales.

El último viernes publicaron un video en el que muestran a tantos colaboradores organizando la distribución en casi una decena de organizaciones. "Recaudamos 430.000 pesos con la venta de combos pero con el aporte en mercaderías de tres empresas logramos más de un millón de pesos en mercaderías que ya entregamos", destacó Agustín. Con el crecimiento de la Marea Solidaria, el equipo se contactó con el intendente, Luis Castellano y la secretaria de Desarrollo Social, Miryam Villafañe, para optimizar la distribución. "Aclaramos de entrada que esta campaña era apolítica, pero fue importante coordinar bien las entregas para aprovechar al máximo los recursos, por eso le agradecemos a las autoridades municipales por esta disposición", sostuvo.

"Se completaron tres camiones y una camioneta tipo Traffic con tanta ayuda de la ciudad", se emociona Agustín. El miércoles se entregó parte de la mercadereía a Rellenitos de Amor, Vecinal Barrio Nuestra Señora del Luján, Asociación Vistiéndonos de Sol, los merenderos Nazareth y del Club Sportivo Norte así como también al Barrio Esperanza mientras que luego fue el turno de los comedores escolares.

-Se lo propusieron y lo lograron con un resultado maravilloso, esperanzador. ¿Qué reflexión hacés después de estas tres semanas de labor solidaria?

-Nos sorprendió a todos descubrir a tanta gente con ganas de ayudar pero que a veces no tienen claro cómo hacerlo. Solo ayudamos a despertar ese solidaridad que tenemos escondida. En nosotros vieron un canal para hacerlo. Confiaron en nosotros y lo agradecemos. Después, me llamó la atención esa relación horizontal de la solidaridad, como la que funciona en el comedor Rellenitos de Amor que funciona desde hace diez años en barrio Güemes. Es una relación de corazón, plena de solidaridad. Lo que sucedió en estas tres semanas nos lleva a pensar que muchas veces estamos hiperconectados, sabemos lo que pasa en otros lugares del mundo pero no estamos al tanto de situaciones difíciles como las que viven en barrio Esperanza, una villa que está a cinco minutos de nuestras casas. Hay personas que nos comentaron que a partir de esta iniciativa pudieron interiorizarse de problemas que existen en el barrio que viven. Eso es muy valioso.

-¿Y ahora que sigue?

-Nos llena el corazón haber podido aportar un granito de arena. Nos sentimos orgullos de lo que hicimos, del equipo que armamos y del respaldo de la gente. Creemos que hay que seguir haciendo cosas por esta gente. Tomamos aire, nos embalamos de nuevo, quizás con una campaña de ropa para el invierno, algo para el Día del Niño... Dar hace bien.