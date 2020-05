Se derrumbaron las ventas y apenas se patentaron 4.385 autos Nacionales 02 de mayo de 2020 Redacción Por CONCESIONARIOS DICEN NO PODER PAGAR SALARIOS DE ABRIL

BUENOS AIRES, 2 (NA). - La Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA) advirtió ayer que el sector no podrá cubrir "ni siquiera el 25% de los sueldos de abril" y advirtió que la situación hace "insostenible" mantener los niveles de empleo.

El pronunciamiento de ACARA se produce un día después del acuerdo entre el Gobierno y las cámaras empresariales de reducir un 25% el sueldo de los trabajadores suspendidos. En una declaración, la entidad pidió la reactivación del sector y reclamó una "reducción importante en la carga impositiva nacional, provincial y municipal como medida de emergencia por los próximos 90 días".

Explicó que las demandas son "para que la situación no se torne insostenible en el nivel de empleo, producción y ventas".

"Caso contrario, los concesionarios no podremos afrontar nuestros gastos y ni siquiera el 25% de los salarios que pagaremos en abril", detalla una declaración de ACARA.

Señaló que el gremio "ha comprendido que se está frente a una situación extraordinariamente negativa, con una pandemia planetaria donde las mayores economías del mundo han sucumbido en niveles nunca vistos".

La entidad empresarial consideró insuficientes las medidas tomadas por el Gobierno para el sector y remarcó que el próximo trimestre será "muy, muy duro".

"En nuestra Argentina, nos ha pegado más fuerte aún, luego de tres años de bajas importantísimas en los niveles de patentamiento, pasando de 900.000 a 460.000 unidades", dijo ACARA.

Estimó que este año las ventas "a duras penas llegarán a las 200.000 unidades, mientras que nuestras estructuras están preparadas para vender 750.000".

Este jueves, ACARA reportó que durante abril se patentaron apenas 4.385 vehículos, "producto de las ventas realizadas antes del comienzo del aislamiento -por la pandemia de coronavirus-, ya que el mes tuvo un movimiento comercial nulo".

La cifra de abril representa un 75,4 por ciento menos que la registrada en marzo, cuando se habían patentado 17.811 unidades, y una caída del 88,3% con relación al mismo mes de 2019, con 37.321 vehículos registrados entonces.

En el primer cuatrimestre del año se patentaron 94.849 rodados, 46,3% menos con respecto al mismo período de 2019, cuando se habían registrado 176.661 automotores.

En un seminario realizado la semana anterior, el presidente de ACARA, Ricardo Salomé, había reclamado que el Estado se hiciera cargo de los salarios del sector privado en los próximos tres meses.