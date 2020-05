“Hoy es más fácil llegar a la Selección” Deportes 02 de mayo de 2020 Redacción Por Lucho González comparó el momento en el que le tocó jugar a él y el presente del representativo nacional, y destacó sobre su paso: “Lo que más lamento fue la eliminación en Alemania 2006 porque teníamos un gran plantel y un gran grupo”.

FOTO ARCHIVO DE SELECCION. / Lucho González junto a Carlos Tevez.

Dos Copas Américas, una medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y el Mundial de Alemania 2006 en su haber, lo hacen a Luis González, actual futbolista del Athlético Paranaense, merecedor de cierta chapa para opinar sobre la Selección Argentina.

En una entrevista con Presión Alta, el futbolista surgido de Huracán recordó su paso por allí: “Hoy es más sencillo llegar. Tuve la suerte de jugar en la local con Marcelo Bielsa y luego ya me empezaron a llamar cuando venían los de Europa”.

En tanto, sobre si le quedó alguna cuenta pendiente, remarcó que le hubiera encantado ganar algo en la mayor: “Perdimos las dos finales de Copa América con Brasil (2004 y 2007) y lo que más lamento fue la eliminación en Alemania 2006 porque teníamos un gran plantel y un gran grupo”.

Lucho, además, se refirió a la actualidad del fútbol en Brasil en medio de la pandemia del coronavirus y aseguró: "Quiero retirarme en la cancha".



SOBRE RIVER

"Empecé bien, jugué, tuvimos la posibilidad de ganar la Libertadores, ir a Japón, pero después Marcelo (Gallardo) fue entendiendo que por ahí mi rendimiento no era el mismo que cuando llegué y me fue dando menos minutos. Tuve una charla con él en la que me dijo que por ahí era más importante jugar los últimos 20 minutos en un buen ritmo que jugar 70, lo entendí, pero después cuando fui viendo que ni esos 20 minutos tenía, tomé la decisión, no de venir a Brasil, porque estuve dos meses entrenándome solo y la verdad que pensé muchas veces en retirarme en ese momento", reconoció.

Igual, el mediocampista contó que después decidió seguir en la profesión pero buscar otros horizontes: "Cuando hablé con Marcelo el día de la presentación, con Matías (Biscay), con Hernán (Buján), les dije que habíamos tenido una semana de vacaciones y tomé la decisión de que me quería ir, no me sentía cómodo, porque quería retirarme jugando, teniendo más minutos. Pero en ningún momento tenía la oferta de Paranaense, sino que vino después a través de un entrenador brasileño, Paulo Autuori, respetado mucho acá en Brasil. Como me seguí entrenando, tomé la decisión de venir, firmé nada más por un año y ya llevo casi cuatro acá. Sin ningún rencor, me hubiera gustado tener más continuidad pero entendí que el fútbol argentino cambió mucho, es muy dinámico, se corre mucho, por ahí se piensa un poco menos y acabé por ahí pagando un poco eso".