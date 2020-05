"El jugador juega por la plata, no por el escudito" Deportes 02 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El presidente de Godoy Cruz, José Mansur, explotó contra los futbolistas, quienes, a través de Agremiados y su titular Sergio Marchi, expresaron su oposición a la anulación de los descensos en el fútbol argentino por dos años.

"No van a quedar 4.000 jugadores varados, no hay chance. Cualquier equipo va a tener que sumar puntos igual porque los del 2021 se van a tener en cuenta en 2022. No hay que tratar de victimizar tanto a los jugadores de que no los van a contratar, que se van a quedar sin trabajo... Después el jugador se va por la plata... El jugador juega por la plata, no por el escudito, fue toda la vida igual. Cuando tengan una mejor propuesta de afuera, se van a ir todos afuera. Los primeros en querer irse son ellos aunque tengan contrato", expresó el mandatario en Radio Nihuil de Mendoza.

Además, aseguró que la propuesta la aceptaron todos "salvo River, Boca y Talleres de Córdoba" y que esta situación no va a generar desigualdad: "De esta manera, los clubes pueden acomodar su presupuesto para sostener contrataciones y traer nuevos refuerzos. Entiendo a los jugadores, pero no es tan grave el tema. Estoy convencido de que la decisión que tomó la AFA, y que fue apoyada por el club Godoy Cruz es la correcta y muy acertada".

Mansur también dejó en claro que al Tomba "le conviene y le interesa", pensando en el promedio para la próxima temporada, en la que arrancan muy abajo. "Lo primero que hay que favorecer es que los clubes no desaparezcan y esto es una manera de darle oxígeno a los que están más complicados", explicó.