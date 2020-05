“Hay árbitros que la están pasando mal” Deportes 02 de mayo de 2020 Por Martin Ferrero Ariel Gorlino, presidente de la Asociación Rafaelina de Arbitros, se refirió a la dura realidad que les toca atravesar ante la ausencia del fútbol. Desde la A.R.A. realizaron donaciones de bolsones de alimentos para sus afiliados. “Creo que el año liguista ya está perdido”, advirtió.

FOTO WEB UN BUEN GESTO. / La Asociación Rafaelina de Arbitros hizo entrega de bolsones con alimentos y productos de primera necesidad. FOTO ARCHIVO ARIEL GORLINO . / "Primero hay que cuidar nuestras vidas, después vemos lo deportivo".

El fútbol en Argentina está en pausa y sin fecha de re-activación por la pandemia del coronavirus. En nuestra sucede lo mismo. Los clubes apelan, más que nunca, al ingenio colectivo para afrontar esta crisis y comenzar a pensar en el post covid-19. Mientras tanto: ¿qué pasa con los árbitros? Al no poder dirigir pierden ingresos. ¿Pero cuánto?

Aquel que dirige inferiores el sábado y primera el domingo, en promedio, hay que hablar de unos $ 4.000 / $ 5.000 por fin de semana. Cerca de $ 18.000, $ 20.000 mensuales para aportar en sus casas. Por supuesto, al no haber fútbol, ese ingreso no lo reciben.

La Asociación Rafaelina de Árbitros decidió ayudar a sus afiliados, quienes están atravesando una difícil situación económica, y el día jueves entregaron bolsones con alimentos y productos de primera necesidad.

“Se decidió entregar a los árbitros que están pasando por un mal momento económico estos bolsones, no están pudiendo trabajar y están complicados”, le comentó a La Opinión, Ariel Gorlino, el presidente de la A.R.A. Y luego agregó: “Esto es algo que lo podemos lograr con nuestros propios fondos, se armaron estos bolsones y fueron entregados en esta primera etapa, esto es algo que no va a terminar ahora así que el próximo mes tenemos pensado poder hacer lo mismo”.



-Se habla de un 2020 sin fútbol, ¿Cuál es la expectativa de los árbitros para lo que viene?

-Estamos todos parados, con incertidumbre a nivel personal, creo que el año de liga ya está perdido, por más que ellos todavía no lo han confirmado y se habla de poder hacer, si las condiciones están dadas, un torneo a fin de año. Apoyo la decisión, primero hay que cuidar nuestras vidas y después vemos lo deportivo.

Estamos permanentemente hablando con la Liga, la Federación Santafesina hizo el pedido a la Provincia pero lo vemos muy lejano, sinceramente creo que hay otras cosas para darle prioridad y está bien, ojalá se nos pueda dar, somos 800 árbitros radicados en ligas a nivel provincia, sería un apoyo para estos seis meses y así poder sostener un poco el ingreso mensual que tiene cada uno. Intercambiamos opiniones, el diálogo es muy bueno. Ojala se pueda dar porque es otra ayuda.

-¿Cuántos árbitros hay en Rafaela? ¿Cuáles son los ingresos promedios que hoy no están pudiendo tener?

-Somos cerca de 65 árbitros a nivel local. En un promedio, el fin de semana se saca entre 4mil y 5mil, algo de 18, 20 lucas por mes. Lo que saca un árbitro trabajando todos los fines de semana más lo que es práctica y cumpliendo con lo que es escuela.

-¿Siguen trabajando en la parte física?

-Se hace lo que se puede. El profe Ramírez nos pasó unos ejercicios para poder hacer en nuestras casas, pero es complicado. Si querés volver a dirigir tenemos que tener, al igual que los clubes, un torneo como de pretemporada para arrancar el año próximo de la mejor manera.

Ahora igualmente lo más importante es poder salir de esta situación. Uno le pide a la gente y a todos los asociados que por favor se queden en casa, que tratamos de salir adelante todos juntos, hay que pasar esta pandemia con la menor cantidad de muertes posibles y que todo esto quede en una anécdota.