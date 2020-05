Al menos 30 femicidios durante la cuarentena Policiales 02 de mayo de 2020 Redacción Por EN TODO EL PAIS

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el país para prevenir la expansión de la pandemia de coronavirus, el pasado 20 de marzo, los casos de violencia de género fueron en aumento y hasta el momento hubo al menos 30 femicidios.

Algunos de estos hechos los traemos a colación y son los que siguen:

* El 28 de abril, Delfina Gutiérrez, de 66 años, fue asesinada en su casa de la provincia de Corrientes. El acusado, un sobrino de la mujer de 25 años, quedó detenido junto a otras dos personas.

* El mismo día, Patricia Frete, de 47 años, que vivía en el distrito bonaerense de Pilar, fue asesinada por su ex pareja. La hija de la mujer también fue herida y permanecía internada fuera de peligro. El acusado, Miguel Massolo, intentó suicidarse y está detenido.

* El 26 de abril, Sandra Benítez, de 52 años, que vivía en la localidad bonaerense de Campana, fue apuñalada y falleció en el hospital. El principal sospechoso es su esposo Gustavo Di Matteo, de 50 años, quien tras el ataque escapó en un auto, pero fue detenido.

* El mismo día fue asesinada Romina Roda, de 23 años, en Entre Ríos. El acusado, su pareja de 20 años, la apuñaló en su vivienda delante de su hija de 2 años.

* El 25 de abril apareció el cuerpo de Cecilia Basaldúa, de 35 años, en la localidad cordobesa de Capilla del Monte. El acusado es un joven de 23 años que quedó detenido.

* El 23 de abril, Liliana Torasini, de 66 años, de la localidad bonaerense de Villa Adelina, fue asesinada a golpes con una maza. El acusado por el momento es su hijo Alejandro Ferro, de 29 años, quien sufriría de esquizofrenia.

* El 21 de abril, Delia Sánchez de 84 años, y de la localidad bonaerense de San Fernando, fue asesinada a golpes. Su marido, Diógenes de Jesús Aguilera, de 83 años, se suicidó tras el crimen.

* El mismo día, Alicia Pérez, de 74 años, y de Rosario, fue asesinada a balazos. El acusado, su esposo Alfredo Alonso de 76 años, se suicidó.

* El 20 de abril, Natalia Coronel, de 36 años, de la localidad tucumana de La Madrid, falleció en el hospital tras ser atacada a golpes. El acusado es su pareja de 32 años, Juan Carlos Salvatierra, que se suicidó.

* El 17 de abril, Nancy Pereyra, de 36 años, de la localidad bonaerense de Florencio Varela, fue asesinada a balazos. Por el hecho detuvieron a su ex pareja, Mario González de 48 años.

* El 16 de abril, María Solange Diniz Rabela, de 22 años, de San Vicente, Misiones, apareció carbonizada en un descampado. Detuvieron a su pareja, Marcelo Núñez, de 36 años y cacique de una aldea aborigen.

* El mismo día, Jésica Minaglia, de 30 años, de Santa Cruz, fue asesinada a golpes con un hierro. Detuvieron a su ex pareja, el policía Pablo Núñez de 36 años.

* También el 16 de abril, Olga Verón, de 37 años, fue estrangulada en el distrito bonaerense de Moreno, y por el hecho quedó detenido su marido, Víctor Cáceres.

* El 15 de abril, Camila Tarocco, de 26 años, fue encontrada asesinada en un descampado del partido bonaerense de Moreno. Había salido de su casa para ir a cobrar el beneficio de 10 mil pesos que se otorga a las personas afectadas por la pandemia. El exesposo quedó detenido.