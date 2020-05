La estafa del “cuento del tío” está a toda máquina Policiales 02 de mayo de 2020 Redacción Por EL GOBIERNO PROVINCIAL LANZO UNA ADVERTENCIA A LA POBLACION

FOTO WEB CUENTO DEL TIO. Las víctimas preferidas son los ancianos y personas adultos mayores en general.

El gobierno provincial -a través del Ministerio de Seguridad-, advierte a la población sobre los “cuentos del tío”, un tipo de estafa en la que los delincuentes engañan a sus víctimas con el fin de robarles dinero.

El auge de ventas telefónicas y transacciones por internet, más aún en épocas de aislamiento obligatorio, puede ser una oportunidad ideal para estas trampas.

“Los engaños por correo electrónico, mensaje de texto, WhatsApp y llamados telefónicos son un riesgo sobre el que estamos muy alertas”, señaló el secretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro.

Los especialistas informáticos de la Agencia de Investigación Criminal (ex PDI) llevan a cabo diversas acciones para dar con las redes de criminales que operan sobre la provincia de Santa Fe.

“Por lo general, los delincuentes se hacen pasar por un familiar, una empresa, banco o personal de gobierno [como Anses] para extraerles información sobre sus cuentas bancarias o incluso para ingresar a las viviendas”, indicó Montenegro.

El funcionario del Ministerio de Seguridad enfatizó la necesidad de “nunca aportar datos por teléfono, ni propios ni nombres, domicilios ni números de teléfono de familiares. Y, sobre todo, nunca comunicar números de tarjetas de crédito o claves bancarias (homebanking)”.

“Siempre ante la duda, corten y llamen al 911”, remarcó Montenegro.



¿COMO EVITAR

ESTAS ESTAFAS?

* Por correo electrónico o por whataspp: los malintencionados envían información o mensajes que pueden parecer de fuentes confiables, empresas telefónicas, organismos estatales u organismos oficiales. Los mensajes pueden incluir archivos adjuntos o enlaces que descargan un virus informático en celulares o computadoras. De esta forma, los delincuentes se apropian de información personal, contraseñas o datos bancarios.

La pandemia puede ser una oportunidad para los ciber-delincuentes. Algunos intentan obtener acceso a las cuentas de sus víctimas simulando ser asistentes que los ayudarán a cobrar los presuntos “bonos” del Gobierno Nacional u otras ayudas económicas. El requisito, dicen, es aportar su número de DNI y acceso a su cuenta de banco.

Otro mensaje ofrece una improbable “ayuda alimenticia” de supermercados del país por motivo de cuarentena.

Otros ardides incluyen falsos bancos que actualizan datos para postergar cobros de deudas.

Los argumentos de estos engaños son amplios. Acceso gratis a Netflix, Gb gratis para navegar por internet, cobros de servicios, recargas gratuitas en la tarjeta de transporte SUBE.

El cambio de dólares “viejos” por billetes “nuevos” es una treta que se volvió a poner en marcha.

Las llamadas nocturnas de aprovechan de la somnolencia de la víctima y del efecto sorpresa. En estos casos pueden hacerse pasar por bancos, empresas de telefonía, del Anses o empresas que asignan premios. Otros fraudes y estafas incluyen la simulación de identidades de amigos o familiares que quieren “devolver” dinero con la finalidad de ingresar en los domicilios.

Los llamados con advertencia de un pariente secuestrado, la exigencia del pago de un rescate son engaños que generan gran alarma entre sus víctimas.



¿QUE HACER ANTE

ESTOS LLAMADOS?

Lo primero es cortar y llamar al 911.

Nunca brindar datos personales, de tarjetas de créditos o cuentas bancarias.

Los organismos públicos no se comunican telefónicamente para ofrecer subsidios. Tampoco ofrecen asesoramiento pago para la gestión de subsidios. La gestión es gratuita y personal en la entidad bancaria.

Si el llamado comunica un premio, cortar y cotejar con la entidad en cuestión.

No gestione créditos en los cajeros automáticos, ni transfiera dinero a desconocidos.

No brinde a terceros las claves de acceso al cajero o al home banking.

En caso de los secuestros virtuales, recuerde que se trata de una estafa. Corte, denuncie al 911 y llame a su familiar para verificar que esté bien.

* En el domicilio: los delincuentes pueden simular que son empleados de empresas de servicios públicos. Si usted no llamó para acordar una entrevista no abra la puerta.

Algunas bandas más organizadas montan verdaderas puestas en escena. Por eso es importante recordar: nunca abrir la puerta a extraños.



REALIZAR LA DENUNCIA

Para combatir a las redes de estos delincuentes y oportunistas es muy importante que se realicen las denuncias. Estos delitos mutan. Para poder prevenirlos con mayor eficacia es muy importante contar con la información que aporten las víctimas:

* Llamar al 911 (Sistema de emergencias).

* Centros Territoriales de Denuncias (CTD) para denunciar todo tipo de hechos delictivos. Por el momento están cerrados, pero abrirán cuando termine la medida de aislamiento obligatorio.

* Ministerio Público de la Acusación (MPA): línea gratuita 0800-444-3583 para denunciar venta de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego y mal accionar policial.