Documento enviado a Perotti y funcionarios Locales 02 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Desde la Comisión de Comercio y Servicio, enviaron una nota al gobernador de Santa Fe CPN Omar Perotti, al senador provincial CPN Alcides Calvo, al intendente de Rafaela Arq. Luis Castellano y al presidente del Concejo Municipal Lic. Germán Bottero. Allí exponen que la actividad comercial y de servicios en Rafaela está atravesando una de las peores crisis de su historia. Estamos en emergencia y, en muchos casos, con alto riesgo de cierre definitivo. Es por esto que urge la necesidad de establecer un régimen gradual de reactivación comercial, estableciendo las instancias de control que sean necesarias para garantizar un cumplimiento estricto de los protocolos de prevención que eviten contagios de COVID-19 y cuiden la salud de la comunidad en general. Entendemos que somos esenciales para el entramado social de nuestra comunidad y necesitamos seguir siendo protagonistas del presente y futuro de Rafaela. Si seguimos con las puertas cerradas, seguramente pasemos a ser parte de la triste estadística de empresas cerradas a raíz de esta crisis. No queremos esto y seguramente Ustedes tampoco. No nos alcanzan los adjetivos para describir la angustia que padecemos día a día, viendo como el esfuerzo de años se cae a pedazos por no poder hacer lo que nos apasiona. Queremos trabajar y, a través de nuestro propio esfuerzo y el de nuestros trabajadores, generar los ingresos que necesitamos para sobrevivir. No pretendemos perdernos en la nebulosa burocrática estatal que implican los beneficios que anuncian desde el gobierno. Apoyamos a los esfuerzos institucionales del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región para que podamos reactivar nuestras actividades y, adherimos plenamente a los pedidos para disponer la habilitación de la atención al público y libre circulación comercial en horarios restringidos y con los recaudos sanitarios que sean necesarios (tal como sucede, por ejemplo, en Lincoln, provincia de Bs. As.). Esperamos que puedan definitivamente apoyar nuestros legítimos reclamos y actuar en consecuencia. Aprovechamos la ocasión para acercarles un afectuoso saludo a todos los trabajadores en su día. Los grandes momentos de la historia siempre fueron protagonizados por un simple hombre o mujer que se dedica y apasiona por lo que hace. ¡Feliz día a todos los trabajadores!

El comunicado cuenta con la firma de Guillermo Signorini, presidente de la Comisión Promotora de Paseo Roca; Florencia Muriel, presidente de Paseo del Centro Rafaela; Gabriel Faber, representante de Expresidentes CC&S del CCIRR.