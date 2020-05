Hay 553 casos en Rafaela Locales 02 de mayo de 2020 Redacción Por Durante esta semana se registraron 40 casos más en nuestra ciudad.

El Ministerio de Salud de la provincia informó el último jueves la cantidad y describió las características de los casos confirmados y sospechosos de dengue, hasta la Semana Epidemiológica Número 17 (SE17), de habitual circulación y en aumento durante verano y otoño. Sobre los casos de dengue detectados, estudiados y contenidos por los equipos de salud en la provincia de Santa Fe, Epidemiología precisó que, hasta el momento, “fueron notificados 4764 casos”.

Del total de notificados, se confirmaron 3210 casos, 102 casos fueron considerados probables, mientras que otros se encuentran en estudio. Respecto al último parte, existe una disminución de los casos probables, al ser reclasificados luego de investigación epidemiológica. En tanto, en el territorio provincial se confirmaron 3 fallecidos por dengue durante el corriente año.

Un total de 1350 casos pertenecen al departamento General Obligado (1007 en Reconquista y 296 en Avellaneda entre las ciudades más infectadas); el departamento Rosario confirmo 710 casos, correspondiendo 625 a la ciudad de Rosario y 50 a Granadero Baigorria) y en el departamento Castellanos se confirmo 619 casos, de los cuáles 553 corresponden a la ciudad de Rafaela (40 casos más que la semana pasada), 33 a Sunchales, 15 a Frontera, 6 a Josefina, 2 a Susana, 2 a Humberto Primo, 2 a Zenón Pereyra, y 1 a Eusebia, Presidente Roca, Bauer y Sigel, Lehmann, Tacural y Vila.

En tanto, en el departamento San Cristóbal se confirmo 139 casos (83 en Villa Trinidad y 47 en Ceres, entre los más afectados) mientras que en el departamento La Capital confirmaron 121 casos (103 en Santa Fe); en el departamento San Lorenzo se confirmo 91 casos (66 Fray Luis Beltrán) y en el departamento San Martín han confirmado 63 casos (55 en San Jorge).

La mayoría de los casos confirmados, fueron considerados autóctonos, ya que no mostraron ningún antecedente de viaje. En ellos se identificaron los serotipos circulantes DEN 1 y DEN 4. En los casos clasificados como importados se identificaron los serotipos DEN 4, DEN 2 y DEN 1. La directora provincial del área, Carolina Cudós, explicó que estos casos fueron informados a los efectores provinciales y municipales para realizar las acciones de control y bloqueo en la

zona de residencia, lo que implica un accionar continuo en las áreas implicadas. No obstante, informó “que se continúa con acciones de control y búsqueda de personas con síndromes febriles en las zonas de residencia, así como también en otros barrios con antecedentes de dengue en años previos”.



SITUACION NACIONAL

Para la temporada 2019-2020, el número de casos sospechosos notificados por semana se comportó de manera similar a lo notificado en las dos temporadas previas hasta la SE1 de 2020. A partir de entonces y hasta la semana 14, el número de notificaciones por semana es entre 7 y 8 veces superior a lo notificado en las temporadas 2018/2019 y 2017/2018

respectivamente para el mismo período. El promedio de casos notificados en las últimas tres semanas fue de 4707 casos sospechosos semanales (SE 12 de 2019 a SE 14 de 2020), el cual es casi 10 veces el promedio de las mismas

tres semanas de la temporada 2018/2019. En la presente temporada, desde la semana epidemiológica (SE) 31 de 2019 hasta la SE 15 de 2020 se notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 43.497 casos con sospecha de

dengue u otras arbovirosis. Se registraron 16.822 casos probables y confirmados por laboratorio sin antecedente de viaje y confirmados por nexo epidemiológico autóctono, 1.391 casos confirmados y probables con antecedente de viaje a otras jurisdicciones o localidades que no se hallan en brote y 794 casos confirmados y probables en investigación.

Hasta el momento, se registraron en diferentes sitios del territorio nacional la presencia de tres serotipos: DENV-1 (70% de los casos), DENV-4 (27%) y DENV-2 (3%)