Perotti ató su discurso a la pandemia Locales 02 de mayo de 2020 Por Darío H. Schueri El Gobernador brindó un mensaje centrado en las acciones que su gestión debió realizar "en estas seis semanas de pandemia para hacer frente a la emergencia sanitaria y paliar el impacto social y económico". También adelantó medidas que prepara su gobierno para asistir a sectores productivos y mejorar la conectividad de la Provincia.

FOTO SCS ACTO EN CUARENTENA. Por primera vez como gobernador, Perotti abrió el período legislativo con un discurso extenso.

Una hora y 25 minutos duró el discurso inaugural del 138° Período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura santafesina que brindó ayer al mediodía el gobernador Omar Perotti, ante una semipresencial Asamblea Legislativa. Solamente los titulares de los bloques estaban en el recinto mientras que el resto participó de manera remota. El mandatario provincial desde diciembre utilizó la mayor parte del tiempo en describir las acciones llevadas a cabo por su gobierno para atender la pandemia del COVID-19. “Tomamos más de 100 medidas en estas seis semanas de pandemia para hacer frente a la emergencia sanitaria y paliar el impacto social y económico”, sintetizó Perotti antes de entrar en detalles.

El antecedente más reciente de una Asamblea de 1º de Mayo atípica fue en el año 2003, cuando a causa de la inundación los legisladores no pudieron llegar a esta capital, y el gobernador de entonces, Carlos Reutemann ante un recinto semivacío sólo se limitó a señalar esa contingencia, saludó y se retiró.

En este caso, Perotti tuvo que alterar lo que seguramente hubiera sido otro texto a leer si no existiese la calamidad viral. Al respecto, comenzó recordando que 144 días atrás, había jurado en el recinto donde se encontraba ayer, y sostuvo que en ese momento “nunca imaginé el escenario simbólico actual”. Tal vez esa contrariedad del momento, lo llevó a pronunciar una alocución que para muchos resultó exagerada en detalles. “La crisis sanitaria nos llevó a priorizar la vida de nuestra gente” y que “ni el país ni la Provincia estaban preparados para un escenario tan crítico como el que estamos atravesando”, consideró.

“No es posible adivinar lo que todavía no sucedió, pero sí es posible prepararse y tener capacidad de reacción. El achatamiento de la curva de contagio demuestra que la responsabilidad de los santafesinos se propaga más rápido que el virus. El error sería subestimar la crisis y creer que lo más grave ya sucedió. Gracias al esfuerzo y a la sociedad estamos más y mejor preparados que el primer día”, señaló Perotti en tono conciliador.

Fue en la última parte en la cual se refirió a los proyectos de gobierno, que normalmente ocupan la centralidad discursiva. Una lástima, los anuncios quedaron enmarañados en la descripción de la pandemia, como la creación de “Santa Fe Banco”, entidad de gestión digital de alta calidad, para financiar empresas existentes, reducir el uso de efectivo y asistir financieramente a pequeñas y microempresas y sus consecuentes; y “Santa Fe Garantiza”, para respaldo ante el otorgamiento de nuevos créditos con el sistema de garantías provinciales.

Como así también un programa presupuestario de subsidio de tasa para pymes de la provincia, con el objetivo de reducir el costo de financiamiento de las empresas. De la misma manera, la necesidad de otorgarle mayor conectividad de internet a la Provincia: “Hay 78 localidades a las que no llega Internet fijo”, lamentó. Con respecto a la educación, el Gobernador mencionó la entrega de 750 mil cuadernillos para alumnos de niveles primario y secundario a la vez que destacó que “la conectividad es el déficit más alarmante que puso en relieve la crisis de la pandemia. Sólo el 28 % de las escuelas públicas tienen conexión a internet para uso pedagógico. Más de la mitad de los alumnos santafesinos no acceden a estas herramientas", y continuó: "334 mil santafesinos no tienen acceso a internet. Todo lo que imaginamos para el futuro no es posible sin tener conectividad. Vamos a impulsar un proyecto de ampliación de la banda ancha de internet".

Perotti también anunció la asistencia financiera a Pymes por 125 millones de pesos para quienes no acceden al crédito formal a través de la red de agencias y asociaciones para el desarrollo. Los créditos se destinarán a atender el capital de trabajo de micro pymes industriales, de servicios y comercios.

En relación a la problemática de la inseguridad, eje de la campaña electoral que lo llevó a la victoria hace diez meses y medio, Perotti anunció un proyecto que enviará a la Legislatura y que plantea un control policial para optimizar las capacidades institucionales referidas a la investigación y sanción de faltas disciplinarias, y la investigación de actividades ilegales que pudiera incurrir el personal policial.

Con excepción de algunas alusiones “al pasar”, esta vez el discurso no tuvo la virulencia verbal hacia la gestión anterior como el pronunciado el pasado 11 de diciembre; por el contrario, Perotti habló de “nuevas formas de construir diálogos” y de “tensiones razonables” dentro del marco de una gestión de gobierno.

En el recinto se encontraban entre otros la vicegobernadora, Alejandra Rodenas, el ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz, el presidente Provisional del Senado, Rubén Pirola, los secretarios legislativos de ambas cámaras, y los senadores y diputados que presiden los bloques. Además, estuvieron presentes en el recinto en calidad de invitados, el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, y el ministro de Gobierno de la Provincia, Esteban Borgonovo. Los senadores y diputados restantes, como Alcides Calvo, presenciaron la Asamblea Legislativa y dieron quórum de manera virtual a través de videoconferencia.



OPINIONES

Mientras tanto, el jefe de la bancada de senadores radicales Felipe Michlig señaló que “vimos con mucha preocupación la falta de anuncios para el sector económico y para los Municipios y Comunas”. Tras ponderar las acciones llevadas a cabo por la pandemia, Michlig reprochó que no hubiera “un solo anuncio concreto para la situación económica que están atravesando las PYMES, los cuentapropistas, las profesiones liberales, quienes trabajan en los oficios.

No hubo un indicio en cuanto a que forma vamos a evitar que la economía se apague, para evitar cierres de pequeñas y medianas empresas y perder fuentes laborales”.

Por su parte el Diputado del PDP Gabriel Real valoró “el tono conciliador del Gobernador, los fragmentos de su discurso que ponderaron los mecanismos institucionales de articulación de medidas para enfrentar esta situación excepcional; pero señaló que el discurso “tuvo pocas definiciones conceptuales en relación a la manera de afrontar las cuestiones operativas y que tienen que ver con la economía de la provincia, de nuestros pueblos y ciudades que ya están en una situación agobiante frente a tantos días de freno de las actividades laborales”.

Betina Florito, del bloque Somos Vida señaló que si bien acuerda con las acciones por la pandemia, no concuerda con las palabras del Gobernador sobre el dengue: “me parece que el dengue hoy es tan preocupante como el COVID-19 en nuestra Provincia, con un Norte plagado de gente con dengue”. Florito lamentó la confesión del Gobernador sobre la conectividad de internet en el interior lesione la calidad educativa de los chicos que no tienen las mismas oportunidades de aprender en estas circunstancias.

A su turno Maximiliano Pullaro, el presidente del bloque de diputados radicales – quien se negó a asistir al recinto en disconformidad con la “telesesión”- martilló: “esperaba el discurso de un piloto de tormenta. Un líder que le señale a los santafesinos cuál es el plan para enfrentar la pandemia y sus consecuencias. Escuchamos un relator de problemas que todos conocemos. Pobre y desesperanzador”.

El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados Fabián Bastía hizo notar que “el gobernador manifestó que consiguió 5.000 millones de pesos, que tenía autorizados desde el primer día de gestión. Tiene autorizados además 54.000 millones”, ¿de qué mora parlamentaria habla? puntualizó.

Leandro Busatto, presidente del bloque PJ ponderó que en su discurso Perotti “destacó la importancia de las decisiones de Alberto Fernández durante la pandemia: esas políticas (como el Ingreso Familiar de Emergencia) volcarán en Santa Fe más de 9000 millones de pesos que irán al consumo interno”.