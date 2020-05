Sacar a Rafaela de “ciudad con transmisión por conglomerado” lo debe decidir la Nación Locales 02 de mayo de 2020 Redacción Por El coordinador de epidemiología, Dr. Roberto Vitaloni confirmó que todos los rafaelinos que estaban aún cursando su cuarentena en la ciudad por ser positivos de COVID-19, han negativizado sus laboratorios. Cabe señalar que hay dos pacientes internados en otras provincias.

FOTO ARCHIVO ROBERTO VITALONI. Explicó la situación de los infectados y de la ciudad.

La noticia tan esperada llegó, Rafaela ya no tiene casos positivos de coronavirus y desde hace varios días no han aparecido nuevos pacientes infectados. Esto supone que en las próximas horas el Ministerio de Salud de la Nación saque a Rafaela de la “zona roja”, ya que no habría más transmisión por conglomerado.

La información fue confirmada por el coordinador de epidemiología, Dr. Roberto Vitaloni quien explicó que “ ya dieron negativos los pacientes que aún no habían negativizado y estamos liberando protocolos”.

“La salida de status conglomerado lo da nación, lo importante es además, que llevamos muchos días sin casos nuevos. Todo esto me costó muchísimo trabajo de concientización, coordinación y controles; ahora hay que pelear para que no nos relajemos y sigamos así”.

La preocupación que se instala en esta nueva fase, tiene que ver con que el virus pueda venir de lugares en donde hay circulación comunitaria, como ocurre en Chaco, Buenos Aires o el mismo Rosario. Por tal razón será indispensable sostener los controles en los ingresos a la ciudad, ya que como se dijo en reiteradas ocasiones al virus lo traen las personas.

Cabe señalar que toda la población deberá continuar usando barbijos o tapaboca, extremando la higiene respecto a los objetos que ingresan a la vivienda, lavándose las manos muchas veces al día y manteniendo el distanciamiento social.

Si bien la curva hoy está aplanada, este virus que ocasiona esta pandemia es dinámico y por eso es fundamental continuar con la conciencia social y cumpliendo con la recomendaciones y restricciones vigentes.