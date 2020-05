“Fue importante que se hable de educación y conectividad” Locales 02 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El legislador Juan Argañaraz analizó el discurso que brindó ayer el gobernador Omar Perotti, en lo que constituyó la Apertura del 138° Período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura de la provincia de Santa Fe.

“El discurso de hoy del Gobernador estuvo marcado por dos partes. La primera informando sobre la situación del sistema de salud con respecto a las inversiones realizadas en respiradores, camas críticas, centros de aislamiento, personal capacitado, etc. Otro de los temas importantes fue al hablar de la educación y la conectividad, ya que en estos contextos donde nuestra provincia tiene bajo nivel de conectividad de Internet, no permite mejorar la calidad de la educación en tiempos donde la virtualidad es indispensable. Me parece bien ocuparse de esto”.

Argañaraz continuó diciendo que “la segunda parte ya tuvo más una mirada hacia al futuro hablando de tres leyes que enviará a la legislatura referidas al tema de la seguridad y principalmente políticas públicas que apunten a la reactivación de la economía luego que pase la pandemia”. “Desde nuestro espacio Somos Vida y Familia estamos para aportar en esta etapa que se vive y siempre vamos a estar a la par del Ejecutivo para ayudar en toda esta situación”.