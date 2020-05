Exceptuaron nuevas actividades Locales 02 de mayo de 2020 Redacción Por QUEDARON EXCLUIDOS ROSARIO, SANTA FE Y RAFAELA

El gobernador Omar Perotti firmó el decreto N° 367, mediante el cual se exceptúan nuevas actividades económicas del aislamiento social, preventivo y obligatorio, dispuesto por el gobierno nacional ante la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid - 19. Quedan excluidas, de estas excepciones, las localidades que integran los aglomerados urbanos Gran Rosario y Gran Santa Fe y la ciudad de Rafaela, con las localidades colindantes: Lehmann, Bella Italia, Susana y Presidente Roca.

La norma autoriza las obras privadas, con no más de cinco trabajadores, profesionales o contratistas de distintos oficios desarrollando tareas simultáneamente en el lugar, y siempre que los trabajos no impliquen ingresar a viviendas con residentes, locales o establecimientos en funcionamiento; y a las actividades de cobranza a domicilio, cumplimentando el uso obligatorio de los elementos de protección, tanto el que efectúa el cobro como el que efectúa el pago.

Asimismo, habilita a talleres mecánicos, lavaderos y servicios de mantenimiento y reparación de automóviles y motovehículos, con turno previo tanto de entrega, como de retiro de las unidades, los que deberán tener no más de tres personas desarrollando tareas simultáneamente en el lugar.

Por último, autoriza, en las localidades de hasta 5000 habitantes, la apertura de comercios minoristas de venta de mercaderías, que deben cumplir con el uso obligatorio de los elementos de protección de nariz, boca y mentón y el distanciamiento social. El Ministerio de Salud deberá realizar un monitoreo de la evolución epidemiológica y sanitaria, ante las excepciones dispuestas; y en el caso de que la evolución de la situación epidemiológica lo aconseje, podrá recomendar la suspensión total o parcial con carácter preventivo de las excepciones.