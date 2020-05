Barletta pide acudir al rescate de las Pymes Locales 02 de mayo de 2020 Redacción Por El ex intendente de Santa Fe y ex embajador de Uruguay, resaltó cómo la crisis por el coronavirus hoy está afectando a las pequeñas y medianas empresas y la urgente necesidad de dar respuestas desde los diferentes niveles del Estado. Según varios relevamientos realizados en nuestra provincia, la gran mayoría de las empresas se han visto afectadas en casi un 35% de su capacidad productiva y creen que si esta situación se prolonga en el tiempo, está en riesgo su supervivencia.

FOTO ARCHIVO MARIO BARLETTA. Comenzó a involucrarse en la realidad provincial.

Mario Barletta desde hace un tiempo volvió al ruedo político santafesino y comenzó a involucrarse en la realidad provincial. El dirigente radical en el contexto de la emergencia generada por el COVID-19, se refirió al escenario actual del sector pyme y señaló que “tratando de paliar esta realidad, las empresas se vieron empujadas a solicitar financiación a los bancos pero con resultados nefastos. Los diversos problemas prácticos que se les presentaron en la tramitación de los préstamos –fruto de la misma crisis- hicieron que la gran mayoría no pudiera acceder a los mismos por no cumplir con los requisitos que se le exigían. Este proceso de estancamiento productivo, desencadenó casi por defecto una ruptura en la cadena de pagos, poniendo a los empresarios de la región en la difícil disyuntiva de cerrar sus puertas o disminuir sus empleados”.

“En este contexto, el estado provincial debe tener un rol activo en resguardar la producción y el empleo santafesino, sin perder por supuesto el cuidado de la salud. Un dato positivo es que cerca del 70% (según los estudios realizados) han podido mantener su actividad durante la crisis aplicando el teletrabajo. Pero, los efectos pueden ser muy profundos si no ponemos en marcha medidas e instrumentos que mitiguen los efectos negativos de la crisis y ayuden a las Pymes a financiarse y recomponer su capital de trabajo”, planteó.



LAS PROPUESTAS

Barletta explicó que proponen desde el sector de dirigentes radicales, la creación de un Fideicomiso para la Recuperación de la Producción Santafesina que salve las dificultades financieras de las empresas por la falta de acceso al crédito.

El ex intendente de Santa Fe indicó que “la forma de materializarlo es a partir de constituir un Fondo Fiduciario que permitiría encontrar una fuente de financiamiento alternativo con destino a aquellos cheques rechazados o librados que tienen dificultades de pago emitidos en el período de cuarentena. Sabemos que la recuperación del cheque posdatado es vital, ya que genera un salvataje de las empresas sin afectar la cadena de pagos y representa una respuesta inmediata e imprescindible para cuidar el empleo. El fondeo se puede realizar con recursos del Presupuesto Provincial y ejecutar con convenios con Bancos para determinar la elegibilidad de los beneficiarios. Las Pymes beneficiarias deberán estar comprometidas a la devolución del dinero recibido de acuerdo a pautas financieras que sean sustentables, de manera que el Fondo recupere los recursos afectados. El Fondo puede ser administrado en el marco de las leyes provinciales 13.622 y 13.749 (Fondo de Inversión y Desarrollo de la Provincia de Santa Fe y Programa de Financiamiento a la Reinversión Pyme)”.

“Estamos convencidos que esta medida puede resolver las necesidades de las empresas en crisis de manera inmediata. El día post Coronavirus debe encontrar al aparato productivo recuperado y en condiciones de retomar la senda de crecimiento”, finalizó el radical.