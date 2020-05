La fatídica curva de Tamburello Deportes 02 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Se adjudicó nada menos que 35 Grandes Premios y los campeonatos de 1988, 1990 y 1991.

Después de haber disfrutado seis años espectaculares, con la obtención de nada menos que 35 victorias en Grandes Premios y tres campeonatos del mundo, Ayrton dejó McLaren para intentar fortuna en Williams.

Aquella temporada 1994, el equipo de Frank incorporó al brasileño para intentar revalidar el título entre los constructores, que venía de adjudicarse en las dos ediciones anteriores: con el binomo integrado por Nigel Mansell y Ricardo Patrese (en 1992) y con la dupla Damon Hill - Alain Prost (en 1993).

En ese 1994 volvería a lograr el objetivo, aunque el tres veces campeón mundial no pudo aportar para el campeonato, a raíz de sus abandonos en Brasil y en el Pacífico (se corrió en Japón), antes de su fatal accidente en el autódromo de Imola, que recibió al Gran Premio de San Marino.

El fin de semana tuvo un comienzo lamentable, al perder la vida el austríaco Roland Ratzenberger, que destruyó su modesto Simtek contra un paredón, falleciendo de manera casi instantánea.

El accidente ocurrido en la clasificación realizada en el "Enzo e Dino Ferrari", el nombre que identificaba al peligroso escenario italiano, generó no pocas discusiones entre dirigentes y pilotos aquel sábado 30 de abril.

Ayrton se inclinó por no competir durante esas deliberaciones, pero lo terminó haciendo el 1° de mayo de 1994.

Quienes conocían al paulista advertían en sus gestos una preocupación que no era común en un piloto de su trayectoria. Hay quienes aseguraron, en aquel momento, que se lo veía nervioso en el paddock.

Ayrton, recientemente incorporado al equipo Williams, salió a la pista, al igual que el resto de los participantes. "El show debe continuar", se escuchó en la previa. Así lo imponían los intereses comerciales de la Fórmula 1.

Senna, como lo hizo a lo largo de toda su campaña, se persignó. Largaba desde la mejor ubicación, con un amenazante Michael Schumacher (Benetton) a su lado, en la primera fila.

El alemán era su principal rival, pero Senna confiaba en lograr su primer triunfo con el equipo que lo había contratado. Los dos máximos aspirantes al premio mayor lucharon por la punta hasta la séptima vuelta, cuando el Williams que conducía Ayrton siguió de largo para estrellarse contra el muro de la curva Tamburello.

La imagen fue escalofriante y se temió lo peor. Senna, inerte en el cockpit de su máquina, fue rescatado y trasladado desde el circuito hasta un centro médico, pero las heridas recibidas fueron irreversibles.

Ese día, Ayrton se convirtió en leyenda. Muchos lloramos aquel domingo. Por dolor, pero también por impotencia. Nos había dejado uno de los pilotos más grandes en el historia de la Fórmula 1, en la fatídica curva de Tamburello.



Víctor Hugo Fux