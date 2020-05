Los Angeles: la fabulosa meca de la industria cinematográfica Deportes 02 de mayo de 2020 Por Víctor Hugo Fux Leer mas ...

FOTO WEB LOS ANGELES. Una gran ciudad que ofrece un variado y muy atractivo recorrido para los turistas. FOTOS ARCHIVO VHF WESTING BONAVENTURE. Ubicado en Figueroa St. STAPLES CENTER. La escultura de Earvin Johnson. FOTOS ARCHIVO VHF WNBA. Con los Jacinto -Eberhardt y Rabbi- en un partido del basquet femenino. ACERO INOXIDABLE. Material empleado en el original Walt Disney Concert Hall. AEROPUERTO. Es el segundo en vuelos y transporte de pasajeros en los EE.UU.

Chicago, uno de los lugares al que el turista siempre quiere regresar, nos había recibido a fines de mayo, luego de asistir una vez más -la tercera consecutiva- a las 500 Millas de Indianápolis, en el año 2012, que nos regaló al grupo de compatriotas que asistimos a la competencia de la Indy Light, la victoria del piloto argentino Esteban Guerrieri, en un 25 de mayo muy especial, porque se nos infló el pecho más que nunca cuando vimos flamear la bandera celeste y blanca en el mítico escenario de la capital del estado de Indiana.

La emoción nos acompañó a lo largo de un fin de semana en el que el Diario LA OPINION fue el único medio periodístico de nuestro país que cubrió las alternativas de ese triunfo histórico para nuestro deporte motor y dialogó en exclusiva con Esteban -acompañado por su madre Ester- en el motorhome del Sam Schmidt Motorsports.

Pero la historia debía continuar, respetando el programa de la empresa "Jachi Tour", que ese año nos llevaría al día siguiente de la Indy 500 a Chicago, tras presenciar una nueva victoria de Dario Franchitti, a quienes los que formamos parte del primer contingente, habíamos visto festejar en 2010 en el legendario Indianápolis Motor Speedway.

"La ciudad de los vientos", como se la identifica a Chicago, es realmente maravillosa y será motivo de una próxima nota, pero en esa oportunidad, el siguiente destino nos trasladaría a la Costa Oeste, que recorreríamos a lo largo de nueve días, comenzando el periplo en Los Angeles, para seguir con la visita a Las Vegas y cerrar la experiencia en San Francisco.

En el aeropuerto O'Hare de Chicago, abordamos el vuelo que luego de cubrir aproximadamente 2.804 kilómetros -por carretera la distancia es de 3.243- nos llevaría a descender, luego de cuatro horas, en Los Angeles, la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos, después de Nueva York.

El Aeropuerto Internacional de Los Angeles -LAX, como se lo identifica en los programas turísticos y en la nomenclatura de las terminales aéreas- está ubicado a poco menos de 30 kilómetros del centro, al que tras el desembarque pudimos acceder por una carretera de tráfico intenso y de un encanto especial por las palmeras que dan la sensación de abalanzarse sobre los miles de vehículos que se desplazan a ritmo vertiginoso con destino a la ciudad más importante del estado de California.

La hoja de ruta nos indicaba que la siguiente parada sería en Figueroa Street, ubicada en pleno centro, donde nos alojaríamos en el Westing Bonaventure, el "mejor hotel" de Los Angeles, según consignan todos los medios consultados.

Cuatro torres independientes en forma de imponentes cilindros espejados, con sus respectivos ascensores de diferentes colores, habrían de conducirnos hacia las habitaciones.

Una breve caminata por las inmediaciones, nos permitió empezar a descubrir una mole de cemento en la que habitan más de cuatro millones de personas.

Apenas un par de cuadras nos separaban del Walt Disney Concert Hall, una extraña construcción -por su diseño- en la que se utilizó como recurso el acero inoxidable.

Dirigiéndonos hacia el lado opuesto, caminando por la Figueroa Street, a unas siete u ocho cuadras, el Staples Center se levantaba con su fuerte personalidad, con varias esculturas en la parte frontal.

La del ex basquetbolista Earvin Johnson, una leyenda de la NBA y máximo referente histórico de los Lakers, es la que genera mayor interés entre quienes aprovechan la ocasión para fotografiarse al pie de "Magic".

Otra, de similares dimensiones, lo muestra al ex boxeador Oscar de la Hoya, ídolo de los angelinos -gentilicio que identifica a los residentes en la ciudad- y considerado uno de los más completos en la historia del deporte de los puños enguantados.

Los Angeles es una ciudad tan extensa, que resulta imposible conocerla en un puñado de días, más aún cuando sus barrios también merecen ser recorridos, como Hollywood y Beverly Hill, nombres que el lector relaciona con el cine y con sus protagonistas.

Estamos hablando, entonces, de la meca de la industria cinematográfica. En Hollywood, se realiza anualmente la ceremonia de entrega de los "Premios Oscar", en el Dolby Theatre, nombre que justamente se le impuso al lugar en 2012.

En Beverly Hills tienen sus mansiones los famosos. No solo los protagonistas de los filmes más taquilleros, sino también los directores y productores.

De esos lugares, nos ocuparemos en una próxima nota, porque Los Angeles, como en el cine, merece tener una "toma 2".

Volviendo a la ciudad, adquirió notoriedad deportiva, por haber organizado en dos ocasiones los Juegos Olímpicos.

En el primero, realizado en 1932, la delegación argentina logró tres medallas doradas: una en atletismo, con la victoria de Juan Carlos Zabala -El "Ñandú Criollo"- en maratón y dos en boxeo, con Carmelo Robledo y Alberto Lovell.

Los Angeles volvió a recibir a los Juegos Olímpicos en 1984, certamen en el que no aportó ninguna presea el deporte nacional.

Los dos tuvieron como sede central al Memorial Coliseum escenario en el que se realizaron las ceremonias de apertura y cierre. Vale la pena señalar que en el año 2028, la tradicional competencia deportiva se volverá a desarrollar en Los Angeles.