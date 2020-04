“El intendente nos expuso la situación por la caída de tributos” Locales 30 de abril de 2020 Redacción Por El concejal Lisandro Mársico al igual que otros concejales participó de un encuentro en intendencia encabezado por Luis Castellano en donde conversaron de diferentes temas enmarcados en la emergencia sanitaria y el impacto que ya se comienza a percibir en las finanzas municipales.

FOTO ARCHIVO LISANDRO MARSCICO. El concejal habló sobre el encuentro que mantuvo con el intendente.

La emergencia sanitaria comienza a evidenciar otra emergencia colateral que es la de los recursos y el impacto que genera el haber paralizado a la mayor parte de los sectores productivos. Si bien nadie duda en decir que la salud no se negocia y es prioridad cuidar la salud de la población en medio de una pandemia como la que está causando el coronavirus, también es cierto que paralizar la economía trae consigo consecuencias.

Las finanzas de los municipios hoy están afectadas y eso se planteó en el encuentro que encabezó el intendente Luis Castellano y del que participaron funcionarios y concejales.

“Fue una reunión en la que se trató la cuestión tributaria y en donde el Ejecutivo nos brindó algunos números, donde para abril tienen un déficit de aproximadamente 65 millones de pesos y el estimado para mayo es de 93 millones de pesos. Lo único que llegó hasta ahora del gobierno provincial son los 10 millones para la emergencia por COVID-19 y del gobierno nacional aún nada”, dijo el concejal de FPCyS Lisandro Mársico.

A su vez el edil mencionó que “no entró nada por obras menores ni del 2019 ni del 2020. Se espera que llegue por lo menos lo que se pactó por gastos corrientes (23 millones del 2019 y 17 millones del 2020), pero eso todavía eso no ingresó”.

Mársico también informó que “se estuvieron analizando distintas propuestas que tiene el Ejecutivo referidas a los tributos municipales en donde nos va a mandar los proyectos de ordenanza. Por otra parte analizamos cómo atender diferentes pedidos de los sectores afectados por no poder trabajar. Tanto el intendente como nosotros recibimos pedidos de habilitación de actividades y fueron solicitadas en el marco del comité departamental de crisis que preside Alcides Calvo y donde ya fueron elevados a la provincia y se aguardan la respuestas”, subrayó el edil.