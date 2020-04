Importantes anuncios de Perotti y Katopodis Locales 30 de abril de 2020 Redacción Por Uno de ellos es la reactivación de la obra del nuevo Hospital para la ciudad y que permitirá ampliar el número de plazas para enfermos de COVID-19. También se destinarán alrededor de 700 millones de pesos para obras de cloacas en los barrios. Además, recorrieron la obra de la Ruta Nacional 34 donde se retomaron los trabajos.

Ver galería 1 / 2 - FOTO PRENSA COMUNICACION SOCIAL RECORRIDA. El rafaelino Omar Perotti junto al intendente y el resto de los funcionarios que observaron las obras del hospital nodal.

Este miércoles por la tarde, el gobernador Omar Perotti y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, recorrieron la obra del nuevo hospital nodal de Rafaela que se ubica sobre bulevar Guillermo Lehmann y Pasaje Frondizi. Lo acompañaron el intendente Luis Castellano y el senador provincial Alcides Calvo. La autoridad del Ejecutivo provincial expresó que la visita tuvo como finalidad conocer la obra y evaluar si puede terminarse parcialmente para poder disponer de una mayor cantidad de camas para atender enfermos de COVID-19. "Esa es la evaluación que se hará y esperamos tener una respuesta en los próximos días", manifestó.

Y describió la estructura como "el esqueleto de un edificio de vieja historia en esta ciudad, de largas promesas en cuanto a su construcción, de lugares que el Municipio propuso en un inicio que no satisfacían, de búsqueda de lugares privados. El paso del tiempo llevó a que la lógica lo traiga a este lugar, que era uno de los espacios propuestos por el Estado local para que pueda brindar un servicio para toda la región, y que permita una mejor infraestructura y equipamiento".

"Lamentablemente quedó trunco, igual que otras obras en la provincia. Hoy tenemos la alternativa de ponerlo en marcha y la estamos evaluando con el ministro Katopodis quien está ayudándonos en restablecer aquellas instancias de salud que se puedan poner rápidamente en marcha para enfrentar la pandemia", expresó el Gobernador.

En cuanto al tratamiento de los pacientes afectados por COVID-19, Perotti mencionó que "nuestra preocupación era contar con respiradores, con camas críticas. Tenemos falencias importantes en el sector público. En los últimos años nos faltaron unidades de terapia intensiva y respiradores para las enfermedades tradicionales -los resfríos, las gripes, las neumonías". "El coronavirus requiere los mismos requisitos y esto nos llevó a recorrer y establecer quiénes deben estar en un hospital y quiénes no. Entonces, el 80 por ciento de las personas que van a dar positivo podrán estar alojados en un centro de aislamiento y es lo que se ha montado en algunos clubes de la ciudad", relató.



PARCIALMENTE

El Gobernador aclaró que es una obra "con mucho monto por terminar, que podemos ocupar parcialmente para contar aquí con camas libres. Eso vinimos a ver con el Ministro y todos sus colaboradores, para ver si podemos poner en marcha ese sector". Disponer de esta obra finalizada en Rafaela permitirá "crecer enormemente en el sector público y el deseo de que quede en la ciudad y sirva en los próximos años para atender a las enfermedades comunes, con una buena atención y un buen equipamiento". Perotti valoró la presencia del Ministro detrás de estos objetivos: "Venimos de Granadero Baigorria donde visitamos un hospital de campaña terminado en un mes y que se integra al hospital local, duplicando sus camas y generando una fuerte oferta en la zona del Gran Rosario".

Con el tiempo ganado "a través del aislamiento desde la decisión del Presidente, tenemos una mejora del 50 por ciento de las camas públicas. Todos los días que podamos ganar mientras la curva nos siga acompañando, la vamos a invertir muy fuerte en el tema de los respiradores". Y volvió a hacer hincapié en lo mismo: "Es importante tener respiradores y camas críticas, pero es mucho más importante que todos tomemos los recaudos de la higiene con el agua y jabón, el distanciamiento y nuestras conductas para no contagiarnos. Es allí donde el uso del barbijo tiene un rol importante porque no solo no vamos a contagiar de COVID-19, sino que va a evitar el contagio de las demás enfermedades respiratorias en lo habitual de estos días".



MAS CLOACAS

En la visita a nuestra ciudad también estuvo el administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), Enrique Cresto para realizar importantes anuncios en tema de cloacas: La firma de un convenio por más de 2.200 millones de pesos con la provincia de Santa Fe para concretar estas obras en diferentes ciudades a través de la empresa Aguas Santafesinas S.A. (ASSA). Estas son Casilda, Esperanza, Firmat, Rafaela, Reconquista, Rosario y Santa Fe. "Se ha trabajado con la gente de Aguas Santafesinas S.A. para poder llevar adelante obras importantísimas en la provincia, que hace años no se hacen. Y nosotros nos quedamos atrás en un servicio esencial como es el de cloacas", dijo Perotti. Con respecto a Rafaela, contó que se invertirá un "monto de 700 millones de pesos. Es una obra de saneamiento y salud vital que va a cumplimentar que muchos barrios tengan hoy una cobertura importante en el tema salud, que tanto nos preocupa. Es una obra que estamos priorizando en esta etapa de lucha contra el coronavirus, de reforzamiento de la estructura sanitaria de la provincia de Santa Fe".



AUTOPISTA DE LA R34

Omar Perotti calificó a la visita del ministro Gabriel Katopodis como "importantísima porque hace algo más de un mes atrás nos visitó en la ciudad de Santa Fe y desde allí nos trasladamos a la Ruta 34 para visitar la obra que teníamos que poner en marcha. Y esta nueva recorrida nos llevó nuevamente allí, con una obra que ya está en marcha; vital para esta zona". El Gobernador agregó: "Que se pueda retomar con buen ritmo la obra de la Ruta 34 es muy buena noticia porque es un ritmo que se reinicia desde Angélica hasta Rafaela, la variante y los trabajos que se vienen desarrollando en Sunchales le dan un ritmo deseado por todos nosotros". "Es muy valiosa esta acción de poner en marcha las obras porque es una iniciativa que venimos empujando desde hace muchos años y que nació aquí con una visita del presidente Néstor Kirchner cuando se habló sobre la ruta de la producción desde Ceres, pasando por Rafaela y llegando a Rosario"; recordó. "Visitar la ruta 34, ruta clave en el desarrollo de la producción de esta zona, del tránsito, nos motiva, entusiasma y nos permite soñar con la autopista que tantos necesitamos y por la que muchísimos han sido custodios estos años de que esta obra no decaiga"; finalizó.



AGENDA EXTENSA

Cuando el Ministro de Obras Públicas habló de Omar Perotti, lo describió como "un Gobernador que todos tenemos como referencia, quienes venimos trabajando en la política, con una agenda extensa, con proyectos que se van a ejecutar en los municipios de infraestructura social, pavimento, cordón cuneta, luminarias, espacios de equipamiento social".

"Son obras que tienen un objetivo muy claro: Poner en marcha la actividad económica como palanca para reconstruir el país. Estamos convencidos que vamos a salir de esta emergencia con un Estado Nacional, Provincial y Municipal fuertes, cuidando de los argentinos, pero también con esa misma decisión, vamos a reconstruir la Argentina que necesitamos y que significa reconstruir la vida de cada ciudadano"; remarcó.



OBRA PUBLICA

El intendente Luis Castellano dijo que fue "un día en donde tuvimos la oportunidad de verificar en concreto que la obra de la Ruta 34 retomó su actividad y es para toda la región". "Atravesó gobiernos y toda esta situación difícil que nos toca vivir en el país, sobre todo desde la salud y lo económico; pone en riesgo todo". Agregó que "tener esta buena noticia que se puso en marcha otra vez es muy bueno". El Intendente también mostró su satisfacción por "recorrer una obra como la del hospital, que gestionamos durante mucho tiempo, que ayudamos desde el Municipio aportando un terreno local, que trabajamos junto con todos los sectores y, fundamentalmente, con este barrio para subsanar muchas dificultades; representaba el fin de una etapa que nosotros necesitábamos que continúe". "Quiero agradecerles al gobernador Perotti y al ministro Katopodis porque la posibilidad de poder continuar con el hospital es muy importante. Es una obra que fue licitada y había quedado absolutamente trunca, y ahora, tener la noticia de que por lo menos en una parte se puede ir avanzando para lograr que algo se destine a una problemática tan importante como la salud, es fundamental"; aseveró Castellano. Finalmente, destacó "el anuncio de lo sanitario. Es algo muy importante para nuestra ciudad, teniendo en cuenta el enorme retraso que ha tenido ASSA en los últimos años. Que hoy el Gobierno Nacional pueda invertir 2.200 millones en toda la provincia de Santa Fe y una parte pueda venir a Rafaela, tanto para la Planta Depuradora como para obra de cloacas también, es una muy buena noticia en un momento tan difícil, complicado para generar empleo y obra pública".