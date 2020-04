Liga Rafaelina: ¿sin fútbol por lo que resta del 2020? Deportes 30 de abril de 2020 Redacción Por Es prácticamente un hecho. Se analiza seguir la misma línea de criterio utilizada en AFA y por el Consejo Federal, y suspender los torneos reglamentados para este año. La próxima reunión del CD será el martes 12 de mayo y ahí se confirmaría la cancelación del fútbol doméstico por lo que resta del año. Si los tiempos lo permiten, se jugaría un petit-torneo.

Ver galería 1 / 2 - FOTO WEB ¿NO VUELVE?. / El fútbol liguista podría quedar suspendido hasta 2020. FOTO LA OPINION REUNION. / El Consejo Directivo liguista reunido vía teleconferencia.

La pandemia del coronavirus y el parate generalizado de actividades, particularmente en el mundo del fútbol, obligó a la Liga Rafaelina de Fútbol a suspender la continuidad del Apertura de Primera A y el inicio de la Primera B, como de todo el bloque de Inferiores e Infantiles.

Y mientras en el fútbol profesional ya se confirmó la finalización de los torneos, con la posibilidad de –si las condiciones sanitarias están dadas- jugar por los ascensos, todo sin público en las canchas, en la LRF el panorama es más complicado aún.

Es que en ese posible escenario de volver a disputar partidos, los clubes que componen la Liga no tienen forma de afrontar económicamente un certamen sin gente en los estadios.

Por este motivo, empieza a crecer la posibilidad de que no haya competencia oficial en lo que queda del 2020. El próximo martes 12 de mayo, cuando se lleve a cabo la reunión del CD, quedaría confirmada dicha medida.

En una nueva reunión de consejo directivo, vía videoconferencia, éste fue uno de los puntos tratados y hablados en extenso por los representantes de los clubes y la mesa directiva liguista.

“El caso de nuestra Liga, la Mesa Directiva analiza seguir las líneas de AFA y el Consejo Federal, y suspender los torneos reglamentados para este año; analizando la posibilidad de hacer un torneo a fin de año cuando termine la cuarentena, atendiendo a las distintas realidades de los clubes”, indica en uno de sus párrafos el punto 4 del boletín del último mates. Y en lo que respecta al resto, alude: “Las distintas Ligas de la Provincia esperarán las medidas que tome el Ministerio de Salud para analizar el reinicio de sus actividades”.

Ante este panorama, todo hace suponer de que el principal certamen de fútbol doméstico, que había disputado su primera fecha, será cancelado, mientras que la Primera B no verá actividad, como así también las Inferiores e Infantiles de los dos grupos liguistas. La idea será, jugar más adelante un petit-torneo para cerrar el año, y cuando la situación pueda brindar un panorama más claro de cuándo volverá a jugarse al fútbol.

Por otro lado, en relación a la carta enviada por la Federación Santafesina de Fútbol firmada por las diferentes ligas, entre ella la rafaelina, con pedido de ayuda económica al gobierno provincial, y según lo informado el lunes, también en una reunión vía teleconferencia, aún no hubo respuesta, pero se esperan novedades para las próximas horas.

También se informó sobre lo que terminó siendo la suspensión del Torneo Regional Amateur por parte del Consejo Federal, el cual analizará la posibilidad de realizar un torneo con los clasificados a fin de año.