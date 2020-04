La UOM anunció mejoras en el pago a trabajadores de Mahle Locales 30 de abril de 2020 Redacción Por La empresa pagará el 90% del salario de abril a quienes no fueron a trabajar por el aislamiento. Inicialmente el acuerdo contemplaba el 75%, pero el acuerdo con la UOM fue mejorado. Además, el 4 de mayo retornará al trabajo con dos turnos de seis horas.

FOTO ARCHIVO MAHLE. Pagará el 90% del salario de abril a los empleados que no fueron a trabajar.

La Seccional Rafaela de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) anunció modificaciones en beneficio de sus afiliados en el acuerdo alcanzado con la fábrica de válvulas Mahle de esta ciudad. "Según fuera oportunamente comunicado en fecha 9 de abril, por medio del acuerdo suscrito entre UOMRA y Mahle Rafaela fue pactado dispensar de labores a sus dependientes garantizando una prestación no remunerativa equivalente al 75% de la remuneración neta. Posteriormente, se han producido cambios en los programas de ayuda económica establecidos por el Gobierno nacional a través de diversos decretos de necesidad y urgencia en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. Debido a esta razón, comunicamos que luego de una diligente negociación con la Delegación de la UOM Rafaela el convenio ha sido modificado en beneficio de los trabajadores ya que Mahle ha accedido al beneficio durante el mes de abril y por esa razón está en condiciones de garantizar al personal dispensado de prestar tareas una prestación no remunerativa equivalente al 90% de la remuneración neta que hubiera correspondido a los trabajadores en caso de haber prestado servicios en forma habitual durante el día de suspensión", explicó el gremio en un comunicado distribuido anoche.

Por otro lado, el sindicato metalúrgico que preside Roberto Oesquer informó que, debido a la recepción de algunos pedidos de sus clientes, Mahle estará en condiciones de iniciar su producción a partir del próximo lunes según el siguiente esquema: dos turnos de trabajo de 6 horas cada uno de ellos, de lunes a viernes y un turno el sábado.

"Los trabajadores que no se encuentren dentro del esquema arriba mencionado, continuarán con las suspensiones acordadas en forma alternada, rotativa o parcial según las necesidades productivas que impongan los eventuales pedidos de los clientes y las horas de trabajo efectivamente trabajadas se considerarán remuneración a todos sus efectos", subrayó el comunicado de la UOM.

Por último, consignó que "Mahle y la UOMRA estarán en constante monitoreo de los cambios en cuanto a normativa aplicable, evolución de la pandemia y economía mundial por lo que queda abierta la posibilidad de modificar lo convenido para adecuarlo a las necesidades de la producción en pos de la conservación de la fuente y puestos de trabajo".