QUE ARBOL ELIJO SUPLEMENTO RURAL 30 de abril de 2020

Los árboles aportan mucho a un jardín, incluyendo sombra, fruta, color de otoño, flores y perfumes; también ofrecen beneficios ambientales muy valiosos. Después del primero o segundo año, necesitan poco mantenimiento. Si la elección es correcta, no tendremos ningún problema en sumar un árbol a nuestro espacio exterior.

Hoy le dedicaremos el artículo a aquellos árboles que podemos ubicar en macetas. Saber que cuanto más grande es la maceta, mejor será el desarrollo del ejemplar. Además, va a necesitar algo más de cuidados; principalmente, que estemos atentos al riego y a las podas para mantener su forma y tamaño.



* OLEA EUROPAEA (olivo): es perenne y de pequeñas hojas grises. Con los años sus troncos se transforman en esculturas vivientes. Tolera bien las podas y el trasplante. Resiste el viento y la sequía. Es vulnerable al ataque de hormigas.



* ACER PALMATUM (arce japonés): es un arbolito o arbusto que no supera los 10 m de altura. Se destaca su color otoñal, si bien puede estar a pleno sol, en nuestra zona se aconseja ubicarlo a media sombra, evitando el sol de la tarde, que quema levemente sus hojas. Prefiere los suelos sueltos.



* BAUHINIA CANDICANS (pezuña de vaca): es nativo, posee espinas y llega a los 10 m de altura. En nuestra zona se comporta como árbol de hoja caduca, tiene una floración de primavera excepcional. Es muy sensible a las heladas los dos primeros años de plantación.



* PODOCARPUS (podocarpo): tiene hojas perennes finas y alargadas de color verde medio. Se comporta más como arbusto que árbol, es ideal para trabajarlo como árbol multitronco. Es de porte globoso y de crecimiento lento.



* PYRUS CALLERYANA (peral de flor): de hojas caducas y porte columnar-elipsoidal, alcanza los 10 m de alto. El follaje es naranja en otoño. Florece en blanco en primavera temprana. Tolera muy bien la poda.



* CITRICOS: en general son plantas que se adaptan a crecer muy bien en macetas. En primavera se llenan de flores perfumadas que invadirán el ambiente más próximo, se recomienda fertilizarlas con hierro cada 4 meses.



Les dejo todas estas opciones para que vayan investigando y eligiendo cuál les gusta más y se adapta mejor. Acá les dejo una reflexión:



EL CUERPO ES NUESTRO JARDIN Y LA VOLUNTAD SU JARDINERO…

MARIA PAULA BERTA