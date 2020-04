Ejemplo y modelo a publicitar Sociales 30 de abril de 2020 Por Antonio Fassi Leer mas ...

Días atrás, personalmente fui testigo presencial de un hecho que merece destacarse, publicarse y difundirse a los cuatro vientos, por la noble y correcta participación de la cajera de uno de los frigoríficos de la ciudad.

Un señor adulto, luego de adquirir la mercadería y abonar su compra, sale a la vereda, y casi al mismo instante apareció en la calle la señora cajera y le pregunta al señor (que ya partía) si le había dado el vuelto correctamente, y le sugiere que recuente el dinero del vuelto: " usted me abonó tanto y yo le entregué $ 100 menos". Hizo volver a la caja al sorprendido señor y efectivamente constataron la verdad del error.

Casos como el señalado, merecerían mucho más difusión que los que producen los desgraciados mortales que ocupan el otro extremo de la escala. Los medios de propalación de noticias, de todos los géneros posibles, incluida toda la población que puede dar a conocer sus sentimientos personales al mundo en esta nueva etapa que se viene, donde deberán imperar y florecer dignidad, honradez y el respeto por el que tenemos enfrente.

Todos conocemos el camino del bien, pero a la hora de la verdad no todos llevamos a flor de piel el impulso de actuar como el caso de esta nobilísima señora, que no vaciló un momento en abandonar instantáneamente su labor para cumplir con el deber que su noble corazón y limpia conciencia le "ordenaron" ejecutar inmediatamente. Brava señora, usted demostró valentía y ejemplo a seguir.

De allí que sugerimos mayor publicidad a hechos de esta índole, que eleven y ennoblezcan el humano perfil, e inciten a que entendamos de una vez por todas: "que la persona que tenemos enfrente (anciano, adulto, niño, congoleño, americano, noruego, santafesino), tiene exactamente los mismos derechos, facultades y razones que las que tiene usted que está leyendo el escrito, o cualquier ciudadano del mundo con mentalidad positiva.