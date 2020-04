Continuidad para la Liga Nacional Deportes 30 de abril de 2020 Redacción Por No se resolvió el formato para retomar, mientras que fueron canceladas la Liga Argentina y el Torneo Federal. Asimismo no comenzará la Liga Femenina.

FOTO ARCHIVO EL ULTIMO./ Antes que se interrumpiera la Liga, Libertad le había ganado a Estudiantes en Concordia.

La Liga Nacional de básquet continuará disputándose, si las medidas sanitarias así lo permiten en el medio de la pandemia de coronavirus, pero se cancelan la Liga Argentina y el Torneo Federal y, por ahora, no empieza la Liga Femenina, según informaron a través de un comunicado el Comité de Crisis integrado por la Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC) y la Confederación Argentina (CABB).

En el escrito se indicó: "El Comité de Crisis compuesto entre CABB y AdC, realizó durante la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, reuniones de trabajo con los clubes de todas las categorías y sus presidentes (Liga Nacional, Liga Argentina, Torneo Federal y Liga Femenina)". "Además se establecieron jornadas de trabajo con directivos de AdJ, Consejo Directivo de CABB, FIBA, Consubasquet, árbitros, entrenadores y sponsors. Desde el Comité de Crisis y el Departamento Médico se hizo un monitoreo diario de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus y se trabajó junto con el Gobierno Nacional, los Estados Provinciales, Ministerios de Salud, Ministerio de Turismo y Deporte", se informó.

En el comunicado se señaló luego: "También se fueron planificando proyectos de continuidad de los torneos por el Departamento de Competencias, que fueron informados a los clubes. Se está trabajando en los escenarios necesarios para completar la Liga Nacional. Con la premisa prioritaria que es la salud, y las recomendaciones del Ministerio de Salud, y del Ministerio de Turismo y Deportes".

"La dinámica de gestión alcanzada y el trabajo en conjunto desarrollado, basado en la declaración del COVID-19 como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, las medidas del Gobierno Nacional en pos de resguardar la salud pública tales como el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y lo dispuesto por la FIBA, permite comunicar las siguientes medidas:

1- Bajo la modalidad de "terminación temprana de la competencia", se da por finalizada la temporada 2019-2020 de la Liga Argentina y el Torneo Federal sin ascensos ni descensos. Adoptar la guía de principios aplicables al COVID-19 dictada por el BAT (Tribunal Arbitral de Básquet) de FIBA, del 20 de Abril de 2020.

Los principios consisten en: a) Garantizar la salud integral de los jugadores hasta tanto puedan acceder a su domicilio de residencia habitual.

b) Aplicar como estándar equitativo de cumplimiento de los contratos el "esfuerzo compartido" entre jugadores, clubes y cuerpos técnicos.

c) Garantizar que los clubes acrediten el cumplimiento de sus obligaciones contractuales al 31 de marzo de 2020 antes del 31 de mayo de 2020.

d) Habilitar una instancia arbitral especial y transitoria en la Confederación Argentina de Básquetbol para dirimir las controversias que puedan surgir entre los jugadores, clubes y cuerpos técnicos.

2- Terminación temprana de las competencias. Se firmó el convenio entre CABB - ADC - ADJ. En las próximas horas, las organizaciones convocarán a los clubes a reuniones virtuales para informar los alcances de dicho convenio.

3- Se ratifica la decisión de continuar la temporada 2019- 2020 de la Liga Nacional. Por este motivo se convoca al Comité de Presidentes de Categoría A, para avanzar en el acuerdo general y gestionar la forma de definición de la Liga Nacional. Por lo tanto, aún se desconoce si habrá un descenso, definición que le importa de sobremanera a Libertad de Sunchales, ya que se suspendió la competencia ocupando el último lugar de la tabla de posiciones.

4- No comenzará la temporada 2020 acordada de la Liga Femenina.

5- El Departamento Médico presidido por el Dr. Diego Grippo está desarrollando un protocolo de regreso a las prácticas bajo las normativas de la O.M.S y del Ministerio de Salud. 6- CABB y ADC comenzarán a trabajar en los próximos días el armando de los calendarios de la temporada 2020-2021 de la Liga Femenina, Liga Argentina y el Torneo Federal. Se proyecta como fecha de inicio, fines de octubre de 2020".