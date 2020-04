Loeb volvería a correr el Dakar Deportes 30 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO WEB LAUREADO./ El francés mencionó sus objetivos.

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El múltiple campeón mundial de rally, Sebastien Loeb, señaló que "le gustaría volver" a disputar el Dakar aunque aún no definió si su regreso a la competencia "será este año o el siguiente". "El Dakar es una carrera a la que me gustaría volver, pero no sé si será este año o el siguiente", reconoció Loeb en una entrevistas en la red social Instagram en medio del aislamiento por la pandemia de coronavirus.

"Veo que gente con diez años más que yo está ganando el Dakar, así que creo que tengo un buen futuro allí", reveló el piloto, quien, sin nombrarlo se refirió a Carlos Sainz quien obtuvo logros a sus 57 años. Además Loeb, de 46 años, manifestó: "No creo que el WRC (World Rally Championship) sea un campeonato en el que puedas correr hasta los 50. Tienes que estar involucrado al cien por cien y ahora no estoy haciendo el campeonato entero, ni tests, así que es difícil pretender volver a luchar".

En ese sentido, el corredor reiteró: "No sé si seguiré en el WRC el año que viene pero miro más a un futuro a largo plazo, quizás volver al Dakar. Estuve cerca de ganarlo (en Sudamérica), fui el más rápido la última vez, pero nunca fui capaz de acabarlo como quería".

En su análisis, el francés manifestó: "No es solo que tengas el potencial porque el Dakar es muy largo, con muchos parámetros que manejar".