El reclamo de un varado en Arabia Deportes 30 de abril de 2020

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El argentino Mateo Belvedere, entrenador y competidor de CrossFit pese a sus juveniles 24 años, relató ayer su odisea en Arabia Saudita, donde llegó para competir contratado por un club pero quedó varado debido al cierre de fronteras por la pandemia del coronavirus, y cuestionó que la Argentina "ni siquiera mira para Asia" con el objetivo de organizar un vuelo de repatriación.

En diálogo con NA, Belvedere manifestó: "Me contrataron de Arabia con la idea de venir a trabajar, entrenar y competir hace casi ocho meses. Yo había arreglado mi vuelta para el 2 de abril, de común acuerdo, porque me surgió un proyecto nuevo, pero el vuelo se canceló". En la misma situación se encuentran otros compatriotas, con los que se mantiene en contacto a la espera de novedades: "Somos alrededor de diez argentinos. Tres chicos, que son jugadores de fútbol, tomaron un vuelo a Frankfurt (Alemania) y durmieron durante una semana en el aeropuerto, recién ahora pueden volver al país". "Yo perdí el vuelo y no hay reprogramación, solo me dieron un voucher por el valor, y ahora están mucho más caros. El lugar en el que entreno accedió a pagarme un mes más de sueldo para que trabaje de forma online, pero después ya tengo que presentar la renuncia", detalló el deportista.

Y remarcó: "Acá no te podés negar porque, si no presentás la renuncia, después quizás no te dejan salir del país. Necesitás la Exit Visa, que la tiene que autorizar tu empleador".

Respecto a la actualidad en Arabia en medio de la pandemia, el atleta señaló: "Acá ya hay más de 20 mil casos, pero la jerarquía lo es todo como sociedad y mucha gente tiene permisos, por lo que pueden salir a la calle. En principio había menos casos que en Argentina pero después explotó todo".

"Hay cuarentena obligatoria pero ahora empezó el Ramadán, el mes santo, y volvieron a abrir los shoppings, locales y restaurantes por 15 días, en el peor momento de contagios", continuó. En cuanto a las posibilidades de ser repatriado, Belvedere expresó: "El consulado nos dijo que están trabajando en un vuelo pero que va a llevar bastante tiempo. Tiempo es lo que menos tenemos, se nos va a agotar el dinero y ya no sabemos qué más hacer".

"Brasil ya sacó tres vuelos desde Arabia Saudita. Argentina no es que está tardando, ni siquiera mira para Asia. Yo estoy acá por trabajo, no porque me fui de vacaciones, me voy a quedar sin plata y solo espero que mi empleador no me eche de la casa hasta que pueda volver", añadió.



REPRESENTANTE

Mateo es hijo de Luis Belvedere, ex jugador de Argentinos Juniors, All Boys y la Selección Argentina, entre otros, y actual representante de futbolistas como Gabriel Hauche y Miguel Barbieri.

"Yo vivía con mi viejo, que tiene 72 años y está solo. A esa edad es complicado mantenerlo en casa, él se quiere mover todo el tiempo y yo, como soy entrenador, le podría dar una mano. Quiero estar con él y contenerlo, me tiene preocupado. Ellos también se preocupan por mí, que estoy a 12 mil kilómetros", dijo el joven.

Por último, se refirió a la faceta deportiva y cómo afecta el contexto a su preparación física: "Entreno con lo poco que tengo en casa. Somos dos chicos de Argentina, entrenamos juntos en el living pero tenemos muy poco espacio"-. "Para nosotros, los deportistas, lo peor de esta cuarentena es la cabeza. Tanto que habíamos logrado y ahora todo se desmorona. Además, el no saber cuándo se va a volver a la normalidad, a competir y a mover los pesos que movía antes, es una cosa de locos", concluyó.