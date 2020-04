"Esperamos poder superar esta coyuntura, y que el trabajo vuelva a ser pilar de Rafaela" Locales 30 de abril de 2020 Redacción Por DOCUMENTO DEL CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE RAFAELA Y LA REGION

El Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) advirtió que en el marco de la crisis económica que atraviesa la Argentina en medio de la pandemia por el coronavirus "muchas empresas han experimentado caídas notorias en su facturación, lo que pone en riesgo su continuidad y, por lo tanto, la de sus trabajadores". A pesar de este escenario signado por la "angustia y preocupación", optó por aferrarse a la esperanza al considerar que la conmemoración del "Día Internacional de los Trabajadores" es una "oportunidad para reflexionar sobre el vínculo simbiótico que une a trabajadores y empleadores".

"Estamos atravesando un momento inédito en la historia, con graves problemas económicos, sociales y sanitarios a raíz de la pandemia del COVID-19. A su vez, las complejas falencias estructurales que padece nuestro país, nos han puesto en un desafío aún mayor. El diagnóstico del Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, sobre el panorama argentino, ratifica lo que venimos planteando desde el "día cero", y es una muestra clara de lo que nos sucede: muchas empresas han experimentado caídas notorias en su facturación, lo que pone en riesgo su continuidad y, por lo tanto, la de sus trabajadores", sostiene el documento firmado por la Comisión Directiva.

La entidad subrayó que "conmemorar el Día internacional de los Trabajadores, en este marco de angustia y preocupación, debe ser una oportunidad para reflexionar sobre el vínculo simbiótico que une a trabajadores y empleadores" al tiempo que enfatizó que "en estos momentos donde no podemos trabajar con normalidad se pone en evidencia esta situación: sin trabajadores nuestras empresas no podrían funcionar y, con nuestras empresas cerradas no podremos sostener el empleo que generamos". En este contexto, planteó que "fortalecer y potenciar esta relación, nos permitirá encontrar el camino de prosperidad compartida que tanto anhelamos".

Para el CCIRR "no hay posibilidad real de desarrollo si no existe un entramado empresarial potente y diverso, que genere empleo de calidad, agregando valor de manera constante y produciendo de forma sostenible". En este sentido, afirmó que "para lograr esta utópica tarea, los empresarios necesitamos de todos y cada uno de nuestros colaboradores despegando su máximo potencial creativo".

Finalmente, la gremial empresaria sostuvo que "esperamos poder superar esta coyuntura y que el trabajo vuelva a ser pilar de nuestra querida comunidad". "Los grandes momentos de la historia siempre fueron protagonizados por un simple hombre o mujer que se dedica y apasiona por lo que hace. ¡Feliz día a todos los trabajadores!", concluyó.