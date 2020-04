Castellano garantiza el pago de sueldos pese a la fuerte caída de la recaudación Locales 30 de abril de 2020 Redacción Por Los temas abordados fueron la apertura de actividades económicas, la situación financiera del municipio y las proyecciones para el mes de mayo. "Estamos trabajando con los concejales del oficialismo y de la oposición en diversas instancias y esto es lo que requiere la ciudadanía en un momento tan complejo como el que estamos atravesando”, dijo Luis Castellano. A partir de este jueves los empleados ya empiezan a cobrar.

Este miércoles, el intendente Luis Castellano se reunió con los concejales de los distintos bloques con el objetivo de tratar cuestiones vinculadas a la apertura de la actividad económica en la ciudad y la situación financiera del Municipio.

Estuvieron presentes el presidente del Cuerpo Legislativo, Germán Bottero, y los ediles Jorge Muriel, Raúl Bonino, Lisandro Mársico y Leonardo Viotti. Además, participaron el jefe de Gabinete, Marcos Corach; la secretaria de Gobierno y Participación, Amalia Galantti; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; y el coordinador de Finanzas, Horacio Moscardo.

Una vez finalizado el encuentro, el Intendente junto al Presidente del Concejo brindaron una videoconferencia a la prensa y desarrollaron los temas tratados.

El mandatario local expresó: “Lo primero que necesitaba informarles a los concejales era la situación financiera del municipio. Estuvimos conversando sobre los números de abril, mayo, y los proyectados. Les contamos cómo viene el esquema recaudatorio y de gastos, cómo estamos llegando al pago de los sueldos y las dificultades que vamos a afrontar durante el mes de mayo”. “Debemos tener la información más en línea posible. Si bien aún no disponemos los números cerrados, los vamos a estar enviando la semana que viene al Concejo pero queríamos que vayan teniendo un panorama de la situación financiera del Municipio”, agregó.

También “conversamos sobre la situación particular de la ciudad y los reclamos que recibimos tanto del Ejecutivo como el Legislativo, de los sectores que necesitan y quieren trabajar, los casos en Rafaela, la curva epidemiológica”.

Por otro lado, reflexionó que “para combatir esto no existen las diferencias políticas, eso es lo importante y actuar en consecuencia. Estamos trabajando con los concejales del oficialismo y de la oposición en diversas instancias y esto es lo que requiere la ciudadanía en un momento tan complejo como el que estamos atravesando”.



SITUACION FINANCIERA

El Intendente explicó que “en el mes de abril proyectado, vamos a terminar con un rojo de 65 millones de pesos, aproximadamente. Es lo que en principio veníamos suponiendo. Pero hay un ahorro fruto de un esfuerzo que habíamos realizado todos estos años y una austeridad en el manejo de los fondos que nos permite depositar, en el mes de abril, los sueldos de los empleados en tiempo y forma -hoy empiezan a cobrar-”.

La situación del mes de mayo “se va a complejizar un poco más. Con lo proyectado, esa caída nos va a llevar a un déficit de, aproximadamente, 100 millones de pesos según lo que estimamos, y hay caídas diferentes en los tributos: Una importante en coparticipación, en derecho de registro de inspección, en tasa”. “Entre ingresos propios y coparticipables, el promedio está entre el 40 y 50 por ciento de caída. Cuando cierre el mes de abril podremos hablar de números precisos”, enfatizó.



APERTURA DE ACTIVIDADES

ECONOMICAS

En este aspecto, Luis Castellano dijo que “lo más importante es que podamos cerrar la circulación por conglomerado en Rafaela. Es muy peligrosa porque a la circulación comunitaria hay un paso muy delgado. Esto requiere que el hisopado dé un resultado negativo a los que se contagiaron a través del contacto con los que vinieron de afuera”.

“Hay que ir habilitando, de a poco, actividades que no son tan riesgosas, dentro de las cuales está el tema de la construcción privada. Con protocolos muy prolijos y hasta un máximo de cinco personas, podría ser una actividad que podría habilitarse si salimos de la circulación por conglomerado”, manifestó Castellano.

Además, “hay otras que fueron dialogadas en el Comité de Crisis que preside el senador Alcides Calvo. Planteamos actividades desde Rafaela y otros municipios y comunas. Estas van a ser analizadas por el Ministerio de Salud de la Provincia”.

Este es el proceso que “ha decidido el Gobernador en cuanto a la participación y autorización de actividades. No descarto que estas autorizaciones sean diferentes para cada Departamento en cuanto a su situación”.

Asimismo, remarcó: “Si se habilita la obra privada, será en cada localidad. Es decir que si un albañil tiene una obra en Susana o en Roca, no podrá desarrollarlas. Solo podrán hacerse en cada localidad”.

En cuanto a los paseos y actividades sociales “todos estuvimos de acuerdo en no liberar nada porque es de muy difícil control. En el resto de las actividades los pedidos fueron bastantes unánimes y fueron elevados todos”.

Por último, anunció que un grupo de concejales se van a incorporar para trabajar en el esquema de autorización de actividades a través de la elaboración de protocolos, junto al secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti.