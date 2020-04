Bach y las pérdidas por Tokio 2020 Deportes 30 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, reconoció ayer que la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por la pandemia del coronavirus representará una pérdida "de cientos de millones de dólares".

A través de una carta titulada "Olimpismo y Corona", Bach expresó: "El COI continuará siendo responsable de su parte de la carga operativa y de su parte de los costos de estos Juegos pospuestos, según los términos del acuerdo existente para 2020 que tenemos con nuestros amigos y socios japoneses".

Aunque sostuvo que "es demasiado pronto para dar una cifra exacta", admitió que el aplazamiento genera la pérdida de "varios cientos de millones de dólares". Por ese motivo, el mandatario del organismo anticipó: "También debemos analizar y revisar todos los servicios que brindamos para estos Juegos pospuestos".

"El mundo posterior al coronavirus necesitará deporte, y estamos listos para contribuir a darle forma a nuestros valores olímpicos", señaló Bach. Y agregó: "No somos parte del problema. Podemos ser parte de la solución. Para lograr esto, los gobiernos deben incluir el deporte en sus programas de apoyo económico".

Por otra parte, el titular del COI destacó la importancia que tienen los juegos electrónicos deportivos durante la cuarentena y la suspensión de las actividades. "Deberíamos fortalecer aún más estos movimientos y alentar a nuestro grupo de trabajo conjunto a abordar este nuevo desafío y oportunidad", dijo el ex esgrimista. Asimismo, consideró que "el deporte puede desempeñar no solo un papel social positivo sino también económico para ayudar al mundo a recuperarse de la crisis".