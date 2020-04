UCI demora el nuevo calendario Deportes 30 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La Unión Ciclista Internacional (UCI) reunió a organizadores, equipos y corredores con la idea de desvelar los nuevos calendarios de 2020, masculino y femenino, y establecer las bases para reanudar la temporada. Sin embargo, algunas medidas gubernamentales, como las de Francia y Alemania (no habrá Nacionales germanos), llevaron a posponer la decisión hasta el 5 de mayo.

Sobre todo inquieta la situación del Tour, ya que iba a comenzar el 29 de agosto y Francia suspendió los eventos con más de 5.000 espectadores hasta septiembre. A pesar de que el Ministerio de Deporte dijo que no afectará a la salida de la ronda gala, Niza (el punto de partida) y ASO (la empresa responsable) no tienen claro empezar en agosto a puerta cerrada, opción a la que se verían abocados.

Entre otros puntos tratados, los distintos actores aplazaron también el incremento de ciclistas y de escuadras en las carreras y la creación de un grupo directivo que establezca los protocolos de seguridad definitivos de acuerdo con las autoridades sanitarias. Aparte se conoció que las dos citas españolas del World Tour que aguardaban acontecimientos, País Vasco y San Sebastián, no se disputarán en 2020 por culpa de las crisis económicas y de reprogramación.

La Vuelta a España se celebrará con un formato reducido, ya que las tres jornadas de los Países Bajos tampoco serán posibles. La pandemia de coronavirus marca los tiempos, y por ahora no permite ni un respiro. (Fuente: diario As).