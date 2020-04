El desafío del Chino a Maravilla Deportes 30 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO NA LA ULTIMA VEZ./ Maidana, en 2014.

El Chino Maidana reveló que estaría dispuesto a una pelea contra Maravilla Martínez, aunque aclaró que debería ponerse bien en forma, sobre todo porque tendría que subir de categoría. “Yo me animo, nada más que habría que poner fecha”, aseguró el oriundo de Margarita, quien, al igual que el quilmeño, están retirados de la práctica profesional del boxeo.

Tanto Chino Maidana (36 años), ex campeón mundial superligero y welter, como Maravilla Martínez (45 años), quien también conquistó el mundo en la categoría de los medianos, expresaron sus deseos de retornar al cuadrilátero en el último tiempo. “Yo me animo. Nada más que habría que poner fecha. Maravilla, si no estoy bien preparado, me puede llegar a ganar. Y yo no quiero perder. Si estoy bien, me siento perfecto, puedo aceptar cualquier reto”, manifestó el Chino durante una charla con Gilberto Mendoza, el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Maidana tenía pautado su retorno al boxeo en la pelea contra Acero Cali, el ex campeón mundial de kick boxing, pero producto de la pandemia del coronavirus el mismo debió posponerse. En todo este tiempo corrieron rumores y chicanas con Floyd Mayweather y muchos se ilusionaron con una trilogía.

El Chino peleó por última vez con el múltiple campeón estadounidense en 2014, en lo que fue la revancha del mismo combate celebrado meses antes.

Una situación similar ocurrió con Maravilla Martínez, quien peleó de manera profesional por última vez en 2014 y tenía previsto en junio de este año subirse nuevamente al ring. Ahora deberá esperar debido al coronavirus que afecta a todo el mundo.