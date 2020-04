Codo a codo Locales 30 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Por su parte, Germán Bottero expresó que el Intendente realizó “una convocatoria al Concejo Municipal para ver algunas cuestiones preocupantes que tienen que ver con la caída de la recaudación ya que sabemos que al verse resentida en estos últimos 40 días impacta claramente en las finanzas municipales”. “El otro tema central, una preocupación de todos los rafaelinos, es ver qué actividad puede ir volviendo de a poco con el paso del tiempo. Al respecto estuvimos hablando sobre algunos pedidos de actividades concretas y sobre la factibilidad de que esto ocurra con la precaución que hay que tener sobre esto y no generar falsas expectativas respecto a un tema tan sensible porque la gente quiere y necesita volver a trabajar”, señaló. “La idea fue informarnos sobre esta situación y tomar contacto de primera mano. Por supuesto que el Concejo está trabajando codo a codo y a disposición en lo que sea necesario, acompañando en un proceso que es delicado, complejo, nuevo, inédito”, expresó Bottero.

“Observamos los datos alentadores que en el transcurso de tantos días Rafaela no tuvo nuevos casos. Esto nos permite pensar en recuperar cierta normalidad dentro de este contexto tan anormal sin dejar de prestar atención a la salud de los rafaelinos que, recordemos, es lo principal a atender y esperando a que la curva pueda seguir siendo controlada”, finalizó.