La Provincia analizó cómo continúa el aislamiento Locales 30 de abril de 2020 Redacción Por La vicegobernadora Rodenas, y los ministros Michlig y Borgonovo encabezaron la reunión del Comité de Coordinación de la pandemia por Covid-19.

FOTO SCS PARTICIPANTES. Michlig, Rodenas, Borgonovo y Lifschitz entre otros.

Con el objetivo de analizar cómo continúan las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio en la provincia de Santa Fe, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, y los ministros de Gestión Pública, Rubén Michlig; y de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Esteban Borgonovo, encabezaron ayer un nuevo encuentro del Comité de Coordinación de la pandemia por Covid-19, del que también participó el ex gobernador, Miguel Lifschitz.

Luego del encuentro, Rodenas precisó que "hoy se pusieron de manifiesto las inquietudes que se traen a este comité, desde las áreas territoriales, en esta suerte de tensión que se da entre el cuidado de nuestra salud, el mantenimiento de la cuarentena, y lo que significa la posibilidad de ir liberando algunas cuestiones vinculadas al área productiva y del trabajo".

Rodenas destacó que desde la provincia "estamos alineados a las políticas públicas que está llevando adelante el presidente Alberto Fernández, y todas las actividades que finalmente se vayan liberando y los aislamientos sociales que estamos manteniendo en este momento se hacen en profunda relación con el Ministerio de Salud de la Nación".

"Con el esfuerzo coordinado de todos los ministerios, de todas las áreas de gobierno y de los comités departamentales y de los municipios y comunas estamos llevando adelante una tarea que es ejemplar. Tenemos una curva aplanada en la provincia de Santa Fe, ya llevamos varios días sin registros de nuevos casos, esto nos llena de satisfacción y, evidentemente, las medidas que ha tomado el gobernador Omar Perotti son acertadas".

"Estamos trabajando de forma mancomunada, aquí no hay intereses partidarios, estamos trabajando todos y todas, porque para nosotros es muy importante escuchar todas las voces, inquietudes y las necesidades de todas la áreas. Les pedimos comprensión y paciencia, es un tiempo de incertidumbre, también hablamos de un tiempo de mucha responsabilidad y creatividad, teniendo en cuenta un interés superior que es el cuidado de la salud, y también el cuidado de nuestra economía”, destacó Rodenas.

Por su parte, el ministro Borgonovo manifestó que “las autoridades del Ministerio de Salud nos dejaron muy claro que se van a priorizar aquellos insumos que son de primera necesidad para el personal de salud, estamos hablando de aquello que llevan puesto cuando van a atender a las personas eventualmente contagiadas de Covid, camisolines, barbijos, para proteger al personal de salud que está en la primera línea de batalla en esta pandemia".



ACTIVIDADES

Borgonovo reiteró que "la situación de los grandes aglomerados, Santa Fe y Rosario, se mantendría igual", por lo que no se realizarían nuevas excepciones a actividades económicas.

En tanto, Michlig precisó que se están analizando habilitar nuevas actividades "en función de si se cumple el análisis que, a priori, hizo Salud", entre ellas "las obras privadas con no más de cinco trabajadores, actividades de cobranza a domicilio, talleres mecánicos, lavaderos, servicios de mantenimiento y reparación de automóviles, con turnos y con no más de tres personas en cada taller; y comercios minoristas de venta de mercaderías, en todas aquellas localidades que tengan menos de 5 mil habitantes.