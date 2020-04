El campo y el uso de plataformas de gestión remota en cuarentena SUPLEMENTO RURAL 30 de abril de 2020 Redacción Por Desde las empresas agtech reconocen el aumento de la actividad, así como también que estos tiempos no son pasajeros, llegaron para quedarse.

Ver galería 1 / 2 - IMAGEN INTERNET TERRENO DIGITAL. Aquí se concreta una importante actividad. INAGEN INTERNET COMUNICACION. Las entrevistas ya no son personales.

La comunicación y conexión se transformaron en la forma de conectarse en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Decisiones políticas, consultas generales que antes se realizaban en persona, entrevistas…todo pasó al plano digital.

Y el campo no es la excepción.

De acuerdo a empresas consultadas por Infocampo, la cantidad de usuarios, la actividad y descarga de plataforma de gestión remota y agricultura de precisión del campo aumentó con el comienzo de la cuarentena.

Se trata de tecnologías que llegaron para quedarse.



CRECIMIENTO DE UN

20 POR CIENTO

Fernando Calo, director de marketing de Auravant, reconoció que la actividad, las consultas y la cantidad de usuarios en la plataforma creció un 20% en el último mes.

"Cuando se conoció la noticia del confinamiento, nosotros liberamos algunas funciones pagas del 'Plan Esencial' a la versión libre. Esta acción ayudó a que muchos más usuarios se interesaran. Además vemos que el interés creció en acciones digitales que implicaban ahorro de tiempo y optimización del trabajo", admitió Calo, mientras que también adelantó que extenderán hasta el 31 de mayo el uso de los aplicativos pagos dentro la versión gratuita, algo que regía hasta fin de este mes.

Esta situación en este momento del año es atípica, de acuerdo a lo descripto por el directivo.

"Después de Expoagro, tradicionalmente la actividad en la plataforma cae y este año subió", manifestó, con un poco de sorpresa, pero entendiendo que sucede como parte del contexto actual.



LO RELACIONADO A

LA CAPACITACION

Pero no solo el interés del sector aumentó en la búsqueda de nuevas herramientas.

También se registró más ganas de capacitarse.

"Tuvimos un 40 por ciento más de inscriptos en los webinar lo cual está vinculado a que los usuarios tienen más tiempo disponible para capacitarse", destacó.

Además, correlacionado con esto, la descarga de Auravant aumentó desde la tiendas de aplicaciones.



ES LO QUE LLEGO

PARA QUEDARSE

Finalmente, Calo concluyó que esta "disrupción" digital llegó para quedarse porque se está entiendo que la gestión remota "no es tan difícil como parece y el campo y las capas de información se puede entender perfectamente".

Se destaca que Pablo Bruzzoni, gerente Operativo y Comercial para Latinoamérica de Taranis, coincide con Calo.

Taranis fue otra de las plataformas que, por medio de una campaña digital, comunicó que libera el uso para todos aquellos productores que tuvieran dificultades para ir al campo.

"A partir del lanzamiento de este programa recibimos entre 150 a 160 solicitudes gratuitas más por el uso de Taranis, lo que demuestra el interés real que activó por el uso de estas plataformas ante la imposibilidad de moverse", dijo, algo que también se une con más usuarios que también contrataron el servicio.

El directivo aclaró que también para algunos usuarios antiguos de Taranis, estos días, fue un tiempo de hacer balances.

Y contó que "muchos que tenían el servicio nos dijeron que recién ahora se pueden dar cuenta de la potencialidad de la plataforma".



CAMBIO DE PARADIGMA

Según Bruzzoni, el cambio de paradigma se está dando en firme, como también se está valorizando el impacto que pueden tener herramientas con estas.

"Antes de que ocurriera la cuarentena, nosotros estábamos convencidos de la herramienta, pero veíamos que los usuarios todavía no contaban con el tiempo para conocerlas porque lo corría la gestión cotidiana. Ahora, están dadas las circunstancias", reflexionó.

Y de acuerdo a su opinión Bruzzoni -un técnico entrerriano muy reconocido y con destacada trayectoria-, subrayó que "esto ya cambió para adelante. Los hábitos están cambiando y llegaron al campo".